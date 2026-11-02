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На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 14:16

Валиева пока не тренируется с командой Тутберидзе

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Валиева пока не тренируется с командой Тутберидзе
Фото: ФФКР

Фигуристка Камила Валиева на данный момент не приступила к тренировкам в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Ранее предполагалось, что с 19 октября 20-летняя спортсменка начнет работу в команде Тутберидзе, попрощавшись с прежним тренером Светланой Соколовской.

Однако, по словам источника, переход еще не завершен.

«На данном этапе Камила Валиева не тренируется с командой Этери Тутберидзе. Врачи рекомендовали фигуристке ограничить прыжковую нагрузку в течение месяца, из которого осталось около двух недель. Что касается перехода, на текущий момент его пока рано считать свершившимся. Стороны еще не пришли к соглашению по ряду моментов», – сообщает источник.

Из-за вынужденного пропуска тренировок Валиева не примет участия в серии Гран-при России.

Выступить на чемпионате страны она сможет только по решению тренерского совета.

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