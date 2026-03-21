21 марта 2026

Валиева поблагодарила тренера и штаб после первого проката за 4 года

фото: РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева поблагодарила своего тренера Светлану Соколовскую и весь штаб после выступления в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Для 19-летней спортсменки это был первый прокат короткой программы на соревнованиях с декабря 2023 года. По итогам она заняла четвёртое место.

После выступления двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась к Валиевой со словами: «Это были долгие четыре года. Но теперь мы всем залом можем сказать: Добро пожаловать домой».

Сама фигуристка отметила, что благодарит свою команду и себя за первый прокат короткой программы с 2023 года. Она подчеркнула, что слова излишни, и поблагодарила Светлану Владимировну и весь штаб.

Напомним, в январе Валиева возобновила карьеру после завершения дисквалификации за допинговое нарушение и приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

В топе
Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

21 марта 2026
В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

22 марта 2026
