Валиева опять с Тутберидзе, а разобранная Муравьева с Плющенко: обзор «фигурки»

Что стоит за возвращениями Муравьевой к Плющенко и Валиевой к Тутберидзе? Пока одни фигуристки пытаются перезапустить карьеру на льду, другие делают повестку в соцсетях: Алина Загитова радует новыми снимками в дерзком образе, а Александра Трусова умиляет кадрами с сыном Мишей - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"; телеграмм фигуристов

Муравьева: смелое возвращение к Плющенко

Фигуристка Софья Муравьева оказалась в центре внимания на первом этапе Гран-при России в Казани, хотя заняла лишь десятое место. Само ее появление в заявке стало сюрпризом: ни о подготовке фигуристки, ни о ее тренерах, ни о новых программах до турнира не было известно почти ничего. В мае она покинула сборную России и осталась без постоянного наставника. А в октябре вернулась на российские старты — с музыкой Sia и явным намерением начать заново.

Формально на этом турнире Муравьева выступала одна, но ощущение было обманчивым. Перед короткой программой с ней беседовал старший тренер сборной Валерий Артюхов, а за прокатом наблюдал Евгений Плющенко — камера поймала его прямо перед выходом фигуристки на лед.

«Не знаю, что повлияло на то, что Евгений Викторович вышел посмотреть на меня. Мне приятно, правда», — призналась позже Софья в эфире Первого канала.

Евгений Плющенко отвернулся от проката Софьи в короткой программе Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Результат ожидаемо оказался неидеальным: падение в короткой, которую она катала еще в прошлом сезоне, и произвольная, поставленная всего за полторы недели до старта. Ошибки объяснимы — физическая форма после сложного лета и скомканная подготовка. Но сам выход на лед показал: смелость менять жизнь у Муравьевой есть.

Развязка последовала быстро. Спустя пару дней после старта стало известно, что Муравьева нашла тренера — им стал Плющенко. Для фигуристки он выступил своего рода «островком безопасности», хотя в его академии подобные истории уже случались — достаточно вспомнить его подопечную Елену Костылеву. В заявлении от 10 апреля говорилось, что контракт расторгнут по инициативе Плющенко, но без упоминания конфликтов или взаимных претензий. К релизу приложили заявление самой фигуристки, где она указала, что не должным образом исполняет обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава.

Евгений Плющенко и Софья Муравьева Фото: соцсети Плющенко

Сейчас же тренер «Ангелов Плющенко», как обычно, созидает и прощает все ради таланта.

«Если Софья к этому готова, постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить эту талантливую спортсменку для фигурного катания. Нас учили прощать», — сказал Плющенко РИА Новости.

Перекликается это и с историей Костылевой: объясняя возвращение фигуристки в академию в январе 2026 года, Плющенко написал в Telegram-канале: «Своих не бросаем».

Вопрос в том, станет ли возвращение Муравьевой не просто кадровым усилением, а реальным перезапуском карьеры — с дисциплиной, формой и стабильным графиком.

Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе

Камила Валиева возобновила работу с Этери Тутберидзе, хотя причины ее ухода в 2025-м до сих пор официально не названы — ни Камилой, ни Этери. Во время дисквалификации за нарушение антидопинговых правил она приняла решение перейти к Светлане Соколовской, которая работает в школе Навки.

Татьяна Навка говорила: «Камила сама приняла это решение… я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной, я хочу попробовать себя у другого тренера», – рассказала Навка сериале «Жесткий лед».

Сотрудничество с Соколовской тоже не было безупречным: после провала на контрольных прокатах в сентябре Валиева не подошла к тренеру после произвольной с падением и тремя бабочками. На этом фоне возвращение выглядит логично: после ухода Аделии Петросян и травм Алисы Двоеглазовой, Софьи Акатьевой и Дарьи Садковой главной звездой группы стала Александра Трусова, но за ней пока никого.

Камила Валиева и Этери Тутберидзе Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Две из трех участниц Олимпиады-2022 вернулись к Тутберидзе. Что выйдет из этого — пока вопрос: Валиевой нужно заново собрать форму после паузы, а группе — дать ей время, а не требовать мгновенного результата.

Загитова стреляет в образе Лары Крофт, Трусова показывает сына

На этом фоне Александра Трусова, которая, в отличие от Камилы Валиевой, получила нейтральный статус и активно выступает на международных соревнованиях, продолжает удерживать уже другую — личную и медийную — повестку. Она поделилась в соцсетях кадрами с сыном Мишей и сопроводила их ироничной подписью:

«Выходные вышли крайне насыщенными, но показать пока что могу только такое) Может, я бы не спамила своими селфи с Мишей так часто, но что я могу поделать — он на них слишком хорошо получается», – подписала снимки с сыном фигуристка.

Александра Трусова и Миша Фото: телеграм-канал Трусовой

Для Трусовой это уже привычный формат: она все больше существует не только в соревновательном, но и в персональном медийном поле.

Алина Загитова Фото: телеграм-канал Загитовой

Похожую роль играет и Алина Загитова, которая давно завершила соревновательную карьеру, но остается одной из главных медиафигур российского фигурного катания. Она выложила видео в дерзком образе, напоминающем стиль Лары Крофт, с подписью : «Сумочку из вишлиста? Разрешение на оружие, дорогой! Не люблю „сюрпризы“».

Сразу вспомнилось, что в своей карьере Загитова уже примеряла этот образ – катала показательный номер в образе Крофт. Тогда Загитова презентовала «Лару Крофт» в Москве, а до этого катала ее трижды – на игровом шоу Taiiku-kai TV в Японии, турнире в Оберстдорфе и этапе Гран-при в Хельсинки.