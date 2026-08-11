Валиева — о новом сезоне: «Чувство уверенности идет из меня самой»

Фото: соцсети фигуристки

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Камила Валиева поделилась настроем на соревновательный сезон-2026/2027. В интервью Первому каналу фигуристка заявила, что главное чувство — уверенность в своих силах, а страх и сомнения — нормальная часть жизни, которую можно преодолеть только действием.

На вопрос о главном чувстве или ощущении, с которым она идет к новому сезону, Валиева ответила: «Чувство уверенности в своих силах».

Откуда оно берется? Спортсменка пояснила: «Должно идти из меня самой. Ну и плюс моя работа должна придавать мне уверенности. Я хочу это просто продлить на весь сезон».

Не обошлось и без вопросов о страхе и сомнениях. Валиева призналась, что они — неотъемлемая часть жизни: «Это нормальная часть жизни. Они всегда будут, есть. Есть какие-то моменты, где ты можешь подавить страх».

А как именно справляться с этими чувствами, фигуристка объяснила так: «Страх подавляется уверенностью, сомнения — действием, поэтому вперед и с песней», — с улыбкой заключила Валиева.