Валиева не стала обжаловать в CAS решение ISU по нейтральному статусу
Российские фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин подали апелляции в CAS из-за нейтрального статуса, Валиева этого не сделала.
«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно нейтрального статуса. На данный момент CAS не получал апелляцию от Камилы Валиевой», – приводит сообщение CAS ТАСС.
Ранее ISU предоставил нейтральный статус Кондратюку и Валиевой, однако в сентябре организация отозвала его, заявив о несоответствии спортсменов требованиям для участия в международных соревнованиях в нейтральном качестве.
Степановой и Букину, выступающим в танцах на льду, ISU ранее отказал в предоставлении нейтрального статуса.