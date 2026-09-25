Валиева не стала обжаловать в CAS решение ISU по нейтральному статусу

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Российские фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин подали апелляции в CAS из-за нейтрального статуса, Валиева этого не сделала.

«CAS подтверждает получение апелляций от Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на решение ISU касательно нейтрального статуса. На данный момент CAS не получал апелляцию от Камилы Валиевой», – приводит сообщение CAS ТАСС.

Ранее ISU предоставил нейтральный статус Кондратюку и Валиевой, однако в сентябре организация отозвала его, заявив о несоответствии спортсменов требованиям для участия в международных соревнованиях в нейтральном качестве.

Степановой и Букину, выступающим в танцах на льду, ISU ранее отказал в предоставлении нейтрального статуса.