Валиева не рассматривает других тренеров — только Тутберидзе
Фигуристка Камила Валиева не рассматривает варианты работы с другими тренерами, кроме Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источника, на прошлой неделе спортсменка начала тренироваться на старой арене «Хрустальный» в Москве — там группа Тутберидзе работала до переезда в Центр фигурного катания.
Валиевой предоставили индивидуальный лед для восстановления после паузы, связанной с проблемами со здоровьем.
В начале ноября сообщалось, что переход фигуристки от Светланы Соколовской к Тутберидзе пока нельзя считать завершенным: стороны не урегулировали ряд моментов.
«Работа с Тутберидзе остаётся для нее абсолютным приоритетом, другие варианты не рассматриваются», — приводит источник слова о позиции Валиевой.