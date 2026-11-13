Валиева не рассматривает других тренеров — только Тутберидзе

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Фигуристка Камила Валиева не рассматривает варианты работы с другими тренерами, кроме Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника, на прошлой неделе спортсменка начала тренироваться на старой арене «Хрустальный» в Москве — там группа Тутберидзе работала до переезда в Центр фигурного катания.

Валиевой предоставили индивидуальный лед для восстановления после паузы, связанной с проблемами со здоровьем.

В начале ноября сообщалось, что переход фигуристки от Светланы Соколовской к Тутберидзе пока нельзя считать завершенным: стороны не урегулировали ряд моментов.

«Работа с Тутберидзе остаётся для нее абсолютным приоритетом, другие варианты не рассматриваются», — приводит источник слова о позиции Валиевой.