Валиева к нам не приедет, Муравьева без тренера: чего ждать от Гран-при в Казани

Гран-при России в Казани потерял двух главных героинь еще до старта: Камила Валиева снялась из-за болезни, Алиса Двоеглазова не заявлена из-за последствий травмы бедра. Но турнир приобрел другую интригу — на лед возвращается Софья Муравьева, которая выйдет на старт без официального тренера. Главные интриги - в материале «ТИ-Спорта».





Софья Муравьева, Камила Валиева, Камила Нелюбова, Анна Фролова

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"; соц сети спортсменок, fsrussia.ru

Три потери: болезнь Валиевой, травма Двоеглазовой и молчание Хуснутдиновой

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани 17–18 октября. Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав участников за день до старта — болельщики, заранее купившие билеты, оказались в роли: гадать, кто выйдет на лед. На этот раз список преподнес сразу несколько сюрпризов: Камила Валиева снялась из-за болезни, Алиса Двоеглазова не заявлена из-за травмы, а фигуристка Софья Муравьева вернулась на российский лед и выступит без официального тренера.

«Дорогие болельщики и любители фигурного катания, дорогие мои казанцы. К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни», — написала Валиева в соцсетях.

Ещё за день до этого Министерство спорта Татарстана подтверждало ее участие. Валиева должна была представить новые программы Бенуа Ришо: короткую под музыку Людовико Эйнауди и произвольную на саундтрек Макса Рихтера к фильму «Хамнет».

Камила Валиева Фото: телеграм-канал фигуристки

Не заявлена в Казани и победительница прошлого финала Гран-при Алиса Двоеглазова. Причиной послужило длительное восстановление фигуристки после травмы. Двоеглазова получила серьезную травму бедра весной 2026 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Алиса начала тренировки на льду после перерыва из-за проблем со здоровьем. 17-летняя фигуристка в июле получила статус нейтрального спортсмена для участия в международных стартах.

Еще одна потеря — местная звездочка, казанская фигуристка Дина Хуснутдинова. 17-летняя ученица Этери Тутберидзе, победительница домашнего этапа Гран-при в Казани в прошлом сезоне (218,01 балла), в заявку не попала. Скорее всего, мы увидим Дину на следующих этапах Гран-при России.

При этом еще в середине октября сообщалось, что Хуснутдинова планирует выступить на этапах в Казани и Красноярске. Однако подготовка к сезону получилась скомканной из-за травмы ноги — фигуристке несколько раз приходилось прерывать тренировки для лечения. На «Челленджере» в Алма-Ате в начале октября Хуснутдинова заняла лишь седьмое место (185,70 балла), упав с сольного тройного акселя в произвольной.

После проката она призналась, что очень расстроена, подвела команду, тренеров и федерацию, которая рассчитывала на нее:

«Вроде выходишь на тренировки и работаешь. Но не все почему‑то идет гладко. Возможно, из‑за того, что начала поздно входить в сезон из‑за боли в ноге. Но не хочу на это ссылаться. Я не в той форме, которая была на прокатах», – с грустью говорила она «Матч ТВ».

Возвращение без тренера: Муравьева выйдет на лёд одна

Зато в Казани выступит Софья Муравьева. Серебряный призер чемпионата России-2024 вернулась на российский лед после паузы и заявлена на этап Гран-при. Ранее она тренировалась у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге, но в мае 2026 года они прекратили сотрудничество, а после окончания прошлого сезона фигуристка отчислилась из сборной России.

Весной 2026 года Муравьева обратилась с просьбой исключить ее из состава национальной команды — РИА Новости это связывали с возможной сменой гражданства, но позже информация о переходе в другую федерацию не подтвердилась, и фигуристка, не рассматривает смену спортивного гражданства. Ожидалось, что она возьмет соревновательную паузу на сезон, однако теперь передумала и выступит в Казани.

При этом Муравьева выйдет на лед без официального тренера — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оргкомитете турнира. 20-летняя спортсменка официально внесена в заявку и намерена представить свои программы зрителям. Ситуация почти беспрецедентная для турниров такого уровня.

Расклад сил: Фролова, Муравьёва, Нелюбова — и те, кто может вмешаться

Финал Гран-при России-2025 в Челябинске выиграла Алиса Двоеглазова — 220,73 балла. Второе место — Дарья Садкова (212,35), третье — Камилла Нелюбова (210,67). Именно Нелюбова обошла Софью Муравьеву на две сотые балла в борьбе за бронзу. Годом ранее, в финале-2024, Анна Фролова взяла серебро. Из нынешнего состава Казани именно у нее самый богатый «медальный» опыт финалов.

Александра Трусова и Анна Фролова (справа) в Токио Фото: соцсети Трусовой

Анна Фролова — самый стабильный вариант. Дважды на пьедестале финалов Гран-при России: серебро в 2024-м, бронза в 2025-м. В этом сезоне — два приза на «Челленджерах»: в Японии и Грузии. Фролова прокомментировала свое выступление на челленджере ISU в Батуми. Россиянка показала третий результат, уступив Аделии Петросян и Нине Петрыкиной.

«Сегодня в унитаз спустила то, ради чего три года пахала. Очень обидно. И стыдно, что подвела людей, которые со мной работают, людей, которые в меня верили, и саму себя, конечно, в первую очередь. Все привыкли, что я катаюсь чисто», – сказала фигуристка в разговоре с Sport24.

Софья Муравьева — главная интрига. Возвращение на российский лед после череды четвертых мест, расставания с Мишиным и разговоров о смене гражданства. Ее талант никогда не вызывал сомнений; вопрос всегда был в стабильности. Теперь к этому добавляется отсутствие официального тренера на турнире.

Камила Нелюбова Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Камилла Нелюбова — темная лошадка с козырем. Тройной аксель в арсенале и бронза прошлого финала Гран-при, где она обошла Муравьеву на две сотые балла. В Казани у нее есть шанс подтвердить, что тот результат не был случайностью.

Кто еще может вмешаться: Ксения Синицына — опытная, но в последние сезоны редко добирается до пьедестала. Елизавета Куликова и Софья Лукина — молодые, прогрессирующие, но пока без серьезных титулов. Их задача — не выиграть, а показать стабильность и заявить о себе перед следующими этапами.

Мужчины, пары и танцы: Семененко, Мозалев и другие претенденты на пьедестал

В мужском одиночном катании Казань соберет серьезный состав. Евгений Семененко — двукратный чемпион России, серебряный призер прошлого финала Гран-при. В этом сезоне он выиграл «Челленджер» в Словакии и взял бронзу в Японии. Его произвольная с четырьмя четверными и образом графа Монте-Кристо — один из главных аттракционов сезона.

Евгений Семененко Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Андрей Мозалев подготовил короткую под «Purple Rain» Принса и произвольную на музыку Woodkid, но контрольные прокаты провел неидеально — с падениями и степ-аутами. Матвей Ветлугин, заменивший Мозалева на «Челленджере» в Батуми, также заявлен в Казани. В списке — Даниил Самсонов, Роман Савосин, Артем Ковалев, Константин Сафонов, Семён Соловьев.

В парном катании заявлены Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Таисия Щербинина / Артем Петров и другие дуэты. В танцах на льду — Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов.