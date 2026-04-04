Валиева и Загитова получили призы по 1 миллиону рублей на турнире «Русский вызов»

В Санкт-Петербурге завершился турнир шоу-программ «Русский вызов». Победителем соревнований стал Петр Гуменник. Серебряные награды взяли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Обладатели специальных призов, среди которых Камила Валиева, Алина Загитова и Марк Кондратюк, получили по 1 миллиону рублей. Победитель турнира заработал 5 миллионов, серебряные призеры – 2,5 миллиона, бронзовые – 1 миллион.

В отдельных дисциплинах награды присуждались спортсменам и дуэтам, получившим наиболее высокую среднюю сумму баллов в своем виде. Среди женщин лучшей стала Камила Валиева, среди мужчин – Петр Гуменник.

Оперный певец Ильдар Абдразаков вручил Алине Загитовой приз за глубокое проникновение в образ. Оценка фигуристки составила 19,00 балла.

Загитова также сообщила, что хочет проявить татарское гостеприимство и подарить членам жюри наборы со сладостями.

Камила Валиева получила оценку 19,40 балла. Фигуристка выступила под музыку из фильма «Белый ворон» в синем платье с белой лентой на правой руке. В финале номера спортсменка развернула ленту, оказавшуюся большим куском белой ткани, и распрямила руку, символизируя крыло. Номер был посвящен Рудольфу Нурееву.