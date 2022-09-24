Валиева и Трусова выступят с короткими программами на контрольных прокатах в Москве

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, а также Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выступят с короткой программой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

Полный список участников контрольных прокатов в женском одиночном разряде

Женщины

Софья Акатьева (Москва)

Камила Валиева (Москва)

Софья Муравьёва (Москва)

Аделия Петросян (Москва)

Софья Самоделкина (Москва)

Александра Трусова (Москва)

Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)

Прокаты начнутся в 16:15 по московскому времени. Также сегодня выступят спортсмены в танцах на льду, парном катании и мужском одиночном составе.

Расписание контрольных прокатов сборной России на 24 сентября

24 сентября

Танцы на льду, ритм-танец - 15:00

Женщины, короткая программа - 16:15

Пары, короткая программа - 17:45

Мужчины, короткая программа - 18:55