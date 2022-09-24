news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
24 сентября 2022  12:21
Артур Халилуллов

Валиева и Трусова выступят с короткими программами на контрольных прокатах в Москве

news_top_970_100

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, а также Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выступят с короткой программой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

Полный список участников контрольных прокатов в женском одиночном разряде

Женщины

Софья Акатьева (Москва)

Камила Валиева (Москва)

Софья Муравьёва (Москва)

Аделия Петросян (Москва)

Софья Самоделкина (Москва)

Александра Трусова (Москва)

Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)

Прокаты начнутся в 16:15 по московскому времени. Также сегодня выступят спортсмены в танцах на льду, парном катании и мужском одиночном составе.

Расписание контрольных прокатов сборной России на 24 сентября

24 сентября

Танцы на льду, ритм-танец - 15:00

Женщины, короткая программа - 16:15

Пары, короткая программа - 17:45

Мужчины, короткая программа - 18:55

#фигурное катание #Камила Валиева #александра трусова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100