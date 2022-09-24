Валиева и Трусова выступят с короткими программами на контрольных прокатах в Москве
Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева, а также Елизавета Туктамышева и Александра Трусова выступят с короткой программой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.
Полный список участников контрольных прокатов в женском одиночном разряде
Женщины
Софья Акатьева (Москва)
Камила Валиева (Москва)
Софья Муравьёва (Москва)
Аделия Петросян (Москва)
Софья Самоделкина (Москва)
Александра Трусова (Москва)
Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)
Прокаты начнутся в 16:15 по московскому времени. Также сегодня выступят спортсмены в танцах на льду, парном катании и мужском одиночном составе.
Расписание контрольных прокатов сборной России на 24 сентября
24 сентября
Танцы на льду, ритм-танец - 15:00
Женщины, короткая программа - 16:15
Пары, короткая программа - 17:45
Мужчины, короткая программа - 18:55