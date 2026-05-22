Валиева и Трусова примут участие в следующем спортивном сезоне

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова планируют выступать в будущем сезоне Гран-при России. Об этом на открытой пресс-конференции заявил президент ФФККР Антон Сихарулидзе. Также он добавил, что возвращение столь именитых спортсменок имеет большое значение для российского фигурного катания.

«И Камила Валиева, и Саша Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали соответствующие заявления. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки – нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях. Мы видели их в шоу – они в порядке. И составят конкуренцию», — цитирует Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата».

В 2026 году обе фигуристки вернулись на большой лед: Камила Валиева – после четырехлетней дисквалификации, а Александра Трусова – после рождения ребенка.