Валиева и Трусова отказались от тройного акселя в короткой программе на прокатах в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не стала исполнять тройной аксель в своей новой короткой программе, которую спортсменка показала сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Уроженка Казани исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Валиева откатала программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

Отметим, что другие российские фигуристки исполняли тройной аксель. Чисто исполнили элемент Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина. Упала с тройного акселя Софья Муравьева, а Софья Акатьева при исполнении прыжка коснулась льда рукой.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова прыгнула двойной аксель и тройной флип. Но коснулась рукой льда после каскада тройной лутц – тройной тулуп.

Завтра спортсменки выступят с произвольной программой.