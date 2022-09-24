news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
24 сентября 2022  17:46
Артур Халилуллов

Валиева и Трусова отказались от тройного акселя в короткой программе на прокатах в Москве

news_top_970_100

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не стала исполнять тройной аксель в своей новой короткой программе, которую спортсменка показала сегодня на контрольных прокатах сборной России в Москве.

Уроженка Казани исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Валиева откатала программу под музыку из фильма «Интерстеллар».

Отметим, что другие российские фигуристки исполняли тройной аксель. Чисто исполнили элемент Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина. Упала с тройного акселя Софья Муравьева, а Софья Акатьева при исполнении прыжка коснулась льда рукой.

Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова прыгнула двойной аксель и тройной флип. Но коснулась рукой льда после каскада тройной лутц – тройной тулуп.

Завтра спортсменки выступят с произвольной программой.

#Камила Валиева #фигурное катание #александра трусова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100