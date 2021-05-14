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Ру Тат
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14 мая 2021  10:42

Валиева и Тарасова вошли состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/2022

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Уроженки Казани Камила Валиева и Евгения Тарасова включены в состав сборной России по фигурному катанию для участия в соревнованиях в следующем сезоне.

Валиева вошла в список фигуристок одиночниц, а Тарасова в дуэте с Владимиром Морозовым – в список пар. Стоит отметить, что Алина Загитова и Евгения Медведева не были включены в список сборной страны.

Полностью состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/2022, который утвердил исполком федерации, выглядит следующим образом. Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Новый сезон старутет 22 октября соревнованием Гран-при в США.

фигурное катание алина загитова евгения тарасова камила валиева
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