Валиева и Тарасова вошли состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/2022

Уроженки Казани Камила Валиева и Евгения Тарасова включены в состав сборной России по фигурному катанию для участия в соревнованиях в следующем сезоне.

Валиева вошла в список фигуристок одиночниц, а Тарасова в дуэте с Владимиром Морозовым – в список пар. Стоит отметить, что Алина Загитова и Евгения Медведева не были включены в список сборной страны.

Полностью состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/2022, который утвердил исполком федерации, выглядит следующим образом. Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Новый сезон старутет 22 октября соревнованием Гран-при в США.