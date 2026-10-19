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На главную ТИ-Спорт 19 октября 2026 15:56

Валиева и Соколовская расстались на позитивной ноте

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Валиева и Соколовская расстались на позитивной ноте
Фото: социальные сети Камилы Валиевой

Стало известно, что Камила Валиева возобновила сотрудничество с Этери Тутберидзе, покинув группу Светланы Соколовской, в которой тренировалась с апреля прошлого года. По данным ТАСС, расставание прошло без негатива.

«Валиева тренировалась до среды включительно. После утренней тренировки у неё поднялась температура, было принято решение пропустить этап Гран-при России в Казани. В субботу был букет для Соколовской и было озвучено решение о переходе в другой штаб. Со стороны было видно, что расстались на позитивной ноте», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Валиева начала сотрудничество с Соколовской в апреле 2025 года после ухода из группы Тутберидзе. Ранее фигуристка пропустила этап Гран-при России в Казани из-за болезни. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#Камила Валиева
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