Валиева и другие фигуристы из России 1 февраля вылетят в Пекин на Олимпиаду

1 февраля сборная России по фигурному катанию вылетит из Красноярска в Пекин на Олимпийские игры. Об этом заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган изданию ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о командных выступлениях. Отметим, что в данной дисциплине участвуют по одному представителю женского и мужского одиночного катания, а также по одной паре и танцевальному дуэту от каждой страны.

Таким образом, женское одиночное катание скорее всего представит действующая чемпионка России Камила Валиева, которая родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани.

Командные соревнования фигуристов пройдут с 4 по 7 февраля. Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.