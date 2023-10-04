Валиева – фаворит, уникальная Туктамышева и новые звезды: Леонова о российской «фигурке»

Алена Леонова: «Я уверена, что Камила – чистая спортсменка. И сейчас мне очень тревожно и очень печально за ее психологическое состояние»

Фото: страница Алены Леоновой в соцсети «ВКонтакте»

«Камила выделяется на фоне остальных. Она лидер сборной России – это безоговорочно»

Самая главная и горячая тема последних недель – суд по допинговому делу Камилы Валиевой. Следили ли за новостями?

Если честно, не особо. Конечно, слышала недовольные комментарии иностранных спортсменов. Насколько понимаю, сейчас суд снова затягивается, и ничего не понятно.

Что говорят о деле Камилы в среде фигуристов?

На самом деле, мы об этом почти не говорим. Мы обсуждаем только соревновательные моменты. О грустном не разговариваем, в политику не лезем.

Что сами об этом думаете?

Могу сказать только одно. Я уверена, что Камила – чистая спортсменка. И сейчас мне очень тревожно и очень печально за ее психологическое состояние.

Не кажется ли вам, что происходящее сейчас – фарс? Все дело в давлении США и желании заполучить золотые медали Олимпиады?

Да, конечно. Вся ситуация завязана исключительно на медалях. Из-за того, что американцы не могут их заполучить, они и продолжают капать всем на мозг и давить, прежде всего, на Камилу.

К тому же хотелось бы узнать результаты раньше.

Согласна. Все-таки уже скоро у Камилы начинаются первые старты. А это лишняя ненужная головная боль в преддверии соревнований.

Какие у вас ожидания от нового сезона от Валиевой? Она обновила свою программу.

Я смотрела ее прокаты. И короткую программу, и произвольную. И хочу отметить, что выглядела она на них довольно-таки убедительно. Да, там не было ультра-си, зато какие были тройные, какие программы. Камила явно выделяется на фоне остальных, она лидер сборной России – это безоговорочно. И я на сто процентов уверена, что она будет нести это знамя с гордо поднятой головой. К тому же наверняка ее программы после прокатов совершенствовались. Так что они будут еще интереснее и насыщеннее.

«Камила уже настолько заматерела – по ней видно, что катается чемпионка. Катается титулованная спортсменка, которая уверена в себе» Фото: fsrussia.ru

«Туктамышева – уникальная спортсменка. Загадывать по поводу ее последнего сезона не буду»

Можно ли говорить, что вы считаете Камилу фаворитом предстоящего сезона?

Думаю, что да. Она уже настолько заматерела – по ней видно, что катается чемпионка. Катается титулованная спортсменка, которая уверена в себе.

Как оцените программу Камилы по сравнению с предыдущей?

Мне очень нравится смена стиля – это очень здорово. Это необычно. Особенно короткая программа. Потому что произвольная программа в каком-то смысле по стилю схожа с той, что была в олимпийский сезон. А вот короткая программа выделяется, она стала свежее.

В чем вы видите ее мотивацию побеждать?

Мотивация у нее есть всегда. Даже после Олимпиады она из сезона в сезон показывает прекрасное катание. Это действительно дорогого стоит. Потому что это очень тяжело. И это прекрасно, что она радует зрителей. Она никуда от нас не ушла. Она здесь и продолжает бороться за самые высокие медали.

Кто готов бросить вызов Валиевой?

«У Аделии Петросян видна хорошая готовность и виден задел на очень серьезный контент. Технически у нее сложные программы» Фото: fsrussia.ru

Говоря о молодом поколении, я бы даже сказала, более молодом, чем Камила (смеется), – это Аделия Петросян. Видна хорошая готовность и виден задел на очень серьезный контент. Технически у нее сложные программы. Пожалуй, на этом все.

А та же Софья Акатьева, действующая чемпионка России?

Я не видела ее произвольную программу, видела только короткую. Естественно, она навяжет конкуренцию. Но, мне кажется, кто из девочек будет успешнее работать с четверными прыжками, та и победит. Все-таки четверные решают.

Каковы перспективы Елизаветы Туктамышевой? Еще есть порох в пороховницах?

Что касается Лизы, то здорово, что она не сдается, катается и радует всех нас новыми постановками. Но, что смущает, мы не увидели полного контента на прокатах. Да и сама Лиза в интервью говорила, что сама еще не уверена, будет ли она продолжать. Но если она будет выступать, то я обязательно буду за нее болеть.

Нет ощущения, что это ее последний сезон?

Даже и не знаю. Мне такой вопрос уже задавали несколько раз. Лиза – уникальная спортсменка. Так что загадывать тут точно не стоит.

Как считаете, в чем она продолжает находить мотивацию?

Мне кажется, ее главная цель сейчас – прыгнуть четыре оборота в программе. Но это мне так кажется. Знаю, она делала это на тренировках, есть даже видео. Думаю, это неплохая цель, на которой можно было бы красиво… Посмотрим (смеется).

Летом она позже всех представила свою программу.

Да, это еще больше наводит сомнения. Короткая программа новая, а произвольная – старая. Это немного смущает. Хочу, чтобы она продолжала. Когда она катается, внутри себя я всегда горжусь за нее.

«Здорово, что Елизавета Туктамышева не сдается, катается и радует всех нас новыми постановками. Но, что смущает, мы не увидели полного контента на прокатах» Фото: fsrussia.ru

«Конкуренции, как у нас, нигде в мире нет. Не зря зарубежные спортсмены смотрят наши соревнования»

Александра Трусова и Анна Щербакова на днях показали в Пекине свои новые программы. Не видели?

Нет, к сожалению, не смотрела. Все, что связано с шоу, смотрю редко. Могут ли они оказаться на соревнованиях? Они у нас, конечно, великие спортсменки. Но увидеть их на соревнованиях я бы все-таки не рассчитывала.

Говоря о великих спортсменках. Нет опасений, что после потенциального ухода Камилы наша «фигурка» останется без ярких звезд?

Да нет, вы что? У нас подрастает такое талантливое поколение, что с ума сойти можно. Посмотрите любые юниорские соревнования, там просто звезда на звезде. По этому поводу я вообще не переживаю.

А в медийном плане?

Но ведь они будут расти. Их будут любить, и они будут такими же популярными. Так же было и с Камилой, и Аней, и Сашей. Любимчики появляются очень быстро. И я уверена, что такие появятся и среди молодых подрастающих фигуристок.

Нет ощущения, что изоляция российского спорта как-либо влияет на интерес к фигурному катанию в нашей стране?

Понятно, что без международных соревнований стало немного скучно. Хотя, если смотреть на то, какая у нас конкуренция, такого нигде в мире нет. Поэтому не зря зарубежные спортсмены смотрят наши соревнования. И если что-то говорить о популяризации нашего вида спорта, то я уверена, с каждым годом она только растет и растет.

Как вам минувший сезон – первый без международных стартов? «Эксперимент» удался?

Мне очень понравилось. Это было очень круто. Я очень рада, что сезон 2023/24 состоится и будет плюс-минус такой же. С такими интересными соревнованиями, как прыжковый турнир или турнир шоу-программ. Все равно все прекрасно знают, что российские соревнования – мирового масштаба. Поэтому они ничуть не уступают в организации международным первенствам.

Вам как тренеру наверняка изнутри заметно, как меняется интерес к виду спорта. Приходит ли больше детей или ничего не изменилось?

Дети-то приходят все время. У меня много девочек в группе (смеется). Не могу сказать, что случился какой-то «бум» или, наоборот, чтобы кто-то сказал: «Всё, мы за Россию выступать не сможем, поэтому не идем в большой спорт». Нет, такого точно нет.

«У нас подрастает такое талантливое поколение, что с ума сойти можно. Посмотрите любые юниорские соревнования, там просто звезда на звезде» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Есть ощущение, что все настолько соскучились по стартам, что уже сейчас готовы выступить без гимна и флага»

В прошлом сезоне очень сильно увеличили призовые за победу на Гран-при. В этом, по слухам, они станут еще больше. Как к этому относитесь?

Хорошо, фигуристы же и на международных соревнованиях получали. Почему бы им теперь не получать? Они готовятся к соревнованиям, что они должны выигрывать? Телевизор или автомобиль? Хотя автомобиль было бы классно (смеется). Но должна же у ребят быть мотивация.

А в ваши времена сколько было, не помните?

Не помню. Были и постоянные зарплаты. Но за второе место на чемпионате мира было что-то около 1 миллиона рублей. Это еще по тем временам.

Как думаете, такой прорыв не может отрицательно сказаться на желании фигуристок?

Нет, конечно. Это их будет еще больше подстегивать. Это же круто. Надо постараться так откатать, чтобы попасть в деньги. Это мотивация.

Но есть отрицательные примеры в виде российских футболистов.

Я бы все же не сравнивала футбол и фигурное катание. Для меня это вообще несравнимые вещи.

В последнее время все чаще муссируется слух о возможном допуске российских фигуристов до соревнований. Но при условии отказа от гимна и национального флага. Стоит ли на такое идти?

Не знаю, у каждого свои мысли по этому поводу. Если ты хочешь выступать, то ты будешь выступать и без гимна и флага. Я советов раздавать не буду. Все соскучились по стартам, все хотят. И даже есть ощущение, что все настолько хотят, что уже сейчас готовы выступить без гимна и флага. Есть, конечно, принципиальные спортсмены, которые не собираются этого делать. Но тут некого осуждать, это решение каждого.