news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 17 февраля 2026 13:31

Валиева — единственная фигуристка из России, оставшаяся с тремя мировыми рекордами

Читайте нас в
Телеграм
Валиева — единственная фигуристка из России, оставшаяся с тремя мировыми рекордами
Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камила Валиева осталась единственной из России, чьи рекорды до сих пор не побиты в фигурном катании.

Накануне пара японских фигуристов Рику Миура и Рюити Кихара побили достижения россиян Анастасии Мишиной и Александр Галлямова, заработав 231,24 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Напомним, что Камиле Валиевой принадлежат три мировых рекорда в женском одиночном катании: в короткой программе, в произвольной программе и по сумме баллов.

Эти достижения были установлены Валиевой в 2021 году на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

После четырехлетней дисквалификации Камила Валиева вернулась в большой спорт и приняла участие в первых соревнованиях в этом году. В чемпионате по прыжкам-2026 она дошла до четвертьфинала, набрав 29,28 балла и прошла в полуфинал. Однако на данном этапе турнира она финишировала шестой и не вышла в финал.

#фигурное катание #Камила Валиева
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026