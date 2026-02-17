Валиева — единственная фигуристка из России, оставшаяся с тремя мировыми рекордами

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Камила Валиева осталась единственной из России, чьи рекорды до сих пор не побиты в фигурном катании.

Накануне пара японских фигуристов Рику Миура и Рюити Кихара побили достижения россиян Анастасии Мишиной и Александр Галлямова, заработав 231,24 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Напомним, что Камиле Валиевой принадлежат три мировых рекорда в женском одиночном катании: в короткой программе, в произвольной программе и по сумме баллов.

Эти достижения были установлены Валиевой в 2021 году на этапе Гран-при Rostelecom Cup.

После четырехлетней дисквалификации Камила Валиева вернулась в большой спорт и приняла участие в первых соревнованиях в этом году. В чемпионате по прыжкам-2026 она дошла до четвертьфинала, набрав 29,28 балла и прошла в полуфинал. Однако на данном этапе турнира она финишировала шестой и не вышла в финал.