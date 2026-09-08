ISU ставит Валиевой бан, Трусова в Токио, Загитова в слезах: обзор «фигурки»

Неделя в фигурном катании выдалась на контрастах: Камила Валиева осталась без нейтрального статуса, Александра Трусова «опять вторая» в Токио, но теперь с годовалым сыном, а Алина Загитова растрогалась до слез в Норильске. О главных событиях — в обзоре «ТИ-Спорта»





Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Александра Игнатова, Алина Загитова

Фото: телеграм-каналы Трусовой, Валиевой, Загитовой

Кто лишил Камилу Валиеву нейтрального статуса?

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральные статусы у фигуристки Камилы Валиевой и Марка Кондратюка, выданные 7 августа. Александра Степанова и Иван Букин статуса не получили. Отзыв пока временный: спортсменам дали неделю на пояснения, иначе вопрос перейдет в суд. Валиева и Кондратюк уже подали апелляции.

Главным триггером стало «писулька» Украинской федерации фигурного катания от 28 августа в адрес FIS. В нем утверждалось, что Валиева тренируется в школе Татьяны Навки — супруги Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Владимира Путина. Навка находится под санкциями Евросоюза с 2022 года. На этом, мягко говоря, основании украинцы сочли фигуристку не соответствующей критериям нейтральности. Довольно странная, мягко говоря, трактовка. Здесь стоит добавить, что Навка оспаривает санкции в суде, указывая на юридические и фактические ошибки в решении ЕС.

ISU направил Валиевой запрос о разъяснениях. По данным ТАСС, спортсменка уже отправила ответ и подала апелляцию, готовая обратиться в CAS, если статус не вернут.

В письме также оспаривались статусы Александры Трусовой, Софии Дзепки, Григория Федорова и пары Бойкова/Козловский — из-за тренировок в ЦСКА или школе Навки.

На данный момент ISU отозвал статусы только у Валиевой и Кондратюка. Трусова, Дзепка и Бойкова с Козловским допущены к стартам и уже успешно выступили.

Ирина Роднина назвала произошедшее «пакостями украинской стороны», подчеркнув, что переживать за Валиеву не стоит: федерация разберется, но возврат статуса может занять больше времени, чем отзыв.

«Отзыв нейтрального статуса Камилы Валиевой? Я не считаю, что это большая проблема. Просто наши чудные соседи опять как-то нам мешают. Подобные пакости с украинской стороны есть и точно будут продолжаться. Такое ведь происходит уже не в первый раз.

Точно нет никаких причин переживать за Камилу. Международная федерация все рассмотрит и примет решение. Дело только в том, что отстранили ее быстро, а возвращать будут гораздо дольше. Возможно, за это время будут еще подобные случаи», – подчеркивает Роднина изданию «Sport24».

Камила Валиева Фото: телеграм-канал фигуристки

Валиева отбыла четырехлетнюю дисквалификацию (срок истек в декабре 2025 года), все ее достижения после 25 декабря 2021 года аннулированы.

ISU предупреждал об особом внимании к допинговым случаям, однако в этой ситуации речь, скорее, о политических претензиях.

«Миша пытается пробраться куда не надо»: как Трусова гуляла по Токио между стартами

Пока в штаб-квартире ISU решали юридические вопросы, на льду токийского «челленджера» Kinoshita Group Cup российские фигуристы с нейтральным статусом доказывали свое мастерство.

Спортивные пары заняли весь подиум: Бойкова / Козловский — золото (203,66), Чикмарева / Янченков — серебро (202,55), Мухортова / Евгеньев — бронза (189,94). В мужском одиночном катании победил Владислав Дикиджи, Евгений Семененко — третий.

А российские танцевальные дуэты уже прилетели в США на следующий турнир серии «Челленджер». Бойкова и Козловский подтвердили участие в челленджере John Nicks Pairs Challenge International в Бостоне (США). Турнир среди спортивных пар пройдет 10–12 сентября в Норвуде.

«Мы летим в Бостон, сейчас уже на посадке. Приезжайте, будем рады видеть вас на трибунах», — обратились спортсмены к болельщикам.

Александра Трусова (Игнатова) вернулась на лед после рождения сына и завоевала серебро (221,06 балла). Победила японка Мао Симада (231,32), бронза — у россиянки Анны Фроловой (207,86). После короткой программы Трусова шла четвертой, но в произвольной совершила прорыв: чисто исполнила четверной лутц, тройной тулуп, тройной сальхов и два двойных акселя (146,14 балла за прокат).

Она стала первой фигуристкой в мире, приземлившей четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребенка.

В перерывах между стартами Трусова исследовала Токио вместе с годовалым сыном Михаилом:

«Исследуем Токио в перерыве между соревнованиями! Миша в своих исследованиях постоянно пытается пробраться куда не надо — хоть дети и учат языки очень быстро, читать по-японски он пока не научился», — поделилась фигуристка.

Александра Трусова с сыном Мишей Фото: телеграм-канал фигуристки

После финала она призналась корреспонденту «Матч ТВ»:

«Ощущения? Хорошие, опять вторая (улыбается). Как тренируюсь, так и выступаю. Будем работать, улучшаться. Для сентября хорошо», – иронизировала Александра.

А по возвращении домой поблагодарила тренеров, федерацию, семью и болельщиков за поддержку.

Танцевальные пары из Грузии и Чехии убрали флаги своих стран при совместном фотографировании с российским дуэтом Кагановская / Некрасов — из-за присутствия россиян в нейтральном статусе.

МОК комментировать отказался.

Плодотворно завершился и третий этап Гран-при в Бангкоке для российских юниоров. София Дзепка одержала вторую победу в сезоне с суммой 205,73 балл. Серебро — у японки Сумики Канадзавы (202,79), бронза — у канадки Лиа Чо (192,75). Этот результат досрочно гарантировал ей место в финале серии в декабре в Чунцине.

В произвольной программе Дзепка единственной из участниц рискнула четверным тулупом, но падение на тройном флипе после него не позволило создать серьезного отрыва.

Слезы Загитовой в Норильске: как олимпийская чемпионка покорила Заполярье

Пока в Токио и Бангкоке кипели спортивные страсти, олимпийская чемпионка Алина Загитова отправилась в Норильск, чтобы стать почетной гостьей открытия хоккейного сезона ХК «Норильск».

Перед стартовым матчем фигуристка выступила с показательным номером под песню «Ещё люблю» группы A'Studio — и не смогла сдержать слез.

Прокат, наполненный искренними эмоциями, тронул зрителей до слез — на лице спортсменки читалась вся гамма переживаний, словно на льду разворачивалась ее собственная драма.

Алина Загитова на открытие нового сезона ВХЛ для ХК «Норильск» Фото: Запись с трансляции

Затем она выполнила символическое вбрасывание шайбы и приняла участие в предматчевой студии вместе с ведущей Натальей Кларк.

Но еще больше, чем хоккейный праздник, фигуристку впечатлил сам Норильск и его жители. Спортсменка побывала на экскурсии по производству и была поражена масштабами и самоотдачей людей.

«Норильск — это мощь и душа! Выступила с показательным номером на открытии хоккейного сезона ХК "Норильск", увидела, как устроена жизнь за Полярным кругом изнутри. Экскурсия на производство впечатлила до глубины души — масштабы и самоотдача людей вызывают огромное уважение! Спасибо за прием, за овации и непередаваемую атмосферу! До новых встреч, Норильск!», – отметила фигуристка в соц сетях.