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Лауреаты Премии Президента РТ
18 августа 2022  11:02

Валиева Альфия Фуатовна

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Валиева Альфия Фуатовна — директор Благотворительного фонда «Ак Барс Созидание», эксперт Общественной Палаты РТ, консультант по внедрению систем менеджмента качества в НКО.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2017 году.

За 10 лет деятельности под руководством Альфии Фуатовны Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» получил признание и стал известным не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами. Фондом в 2007-2016 годах для оказания благотворительной помощи привлечены средства в размере 1,23 млрд рублей.

«Ак Барс Созидание» является Региональным оператором Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, который возглавляет Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Официальный сайт Фонда:  http://www.akbarssozidanie.ru

#Лауреаты Премии Президента РТ
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