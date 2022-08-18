Валиева Альфия Фуатовна — директор Благотворительного фонда «Ак Барс Созидание», эксперт Общественной Палаты РТ, консультант по внедрению систем менеджмента качества в НКО.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2017 году.

За 10 лет деятельности под руководством Альфии Фуатовны Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» получил признание и стал известным не только в Республике Татарстан, но и за ее пределами. Фондом в 2007-2016 годах для оказания благотворительной помощи привлечены средства в размере 1,23 млрд рублей.

«Ак Барс Созидание» является Региональным оператором Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, который возглавляет Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Официальный сайт Фонда: http://www.akbarssozidanie.ru