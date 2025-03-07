Валиев: Половина иногородних студентов остается в АПК Татарстана

В Казанском госаграрном университете (далее КГАУ) 30% студентов - представители других регионов, а в ветакадемии им. Баумана 60% учащихся - иногородние, сообщил «Татар-информу» ректор КГАУ Айрат Валиев.

«У нас учится огромное количество представителей других регионов, начиная от Камчатки и заканчивая Белоруссией. Они обучаются на всех факультетах», - сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

По данным Валиева, половина студентов, которые приезжают учиться в Казань из других регионов, остаются работать в АПК Татарстана.

Объединение трех учебных заведений Татарстана в Казанский аграрный университет завершится 1 апреля. Учреждение объединит два сельскохозяйственных вуза – аграрный и ветакадемию им. Баумана. Кроме того, к ним присоединят учреждение дополнительного профобразования – Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса.