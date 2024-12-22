Валиахметовы: Сдерживаем эмоции — в этом, наверное, секрет согласия в семье

В телемарафоне, посвященном Году семьи, на канале «ТНВ-Татарстан» приняла участие семья Валиахметовых, в которой воспитываются четверо детей.

Мама Фарида Валиахметова-Тухватуллина — ведущая программы «Гаилә учагы» («Семейный очаг»). Она рассказала об особенностях семей в Татарстане. «Каждая семья в нашей республике - уникальная, особенная. На съемках мы узнаем для себя много интересного, становимся свидетелями поучительных историй», — сказала она.

В семье Валиахметовых растут две дочери и два сына: Малика, Зарина, Нурсултан, Нурсаит. «Каждое воскресенье мы садимся в машину и едем в деревню, к бабушке наших детей», — заметили сурпуги, добавив, что они едины и в выполнении важных дел, и на отдыхе. Ильшат Валиахметов добавил, что дети занимаются спортом.

Фарида Валиахметова поделилась секретом дружной семьи. «Жизнь — как море. Море тоже не всегда спокойное. Бывают моменты, когда что-то раздражает, терпение сходит на нет. В такие моменты мы сдерживаем эмоции — или я, или муж, и в этом мы видим секрет согласия в семье», — поделилась она.

Гульнар Гарифуллина