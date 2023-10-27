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Вали Назмеев назначен начальником Инспекции госстройнадзора Татарстана
Вали Назмеев назначен начальником Инспекции государственного строительного надзора РТ. Его предшественник Василий Кудряшов освобожден от должности. Об этом говорится в указах, подписанных Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
«Освободить Кудряшова Василия Александровича от должности начальника Инспекции государственного строительного надзора Республики Татарстан», — отмечается в первом из документов.
Кудряшов возглавлял Инспекцию ГСН РТ с августа 2011 года, после освобождения от должности он ушел на заслуженный отдых. Его преемник перед назначением работал заместителем директора Главинвестстроя республики. Сегодня его представили коллективу инспекции.
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