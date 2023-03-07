Валерий Тишков объяснил резкое сокращение населения татар недоучетом в ходе переписи

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В недавнем интервью «Российской газете» научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков прокомментировал итоги переписи населения 2021 года для татарского и башкирского народов.

«Конечно, данная проблема затрагивает не только русских. Понесли неприятные “потери” из-за недоучета и другие. С 2010 года наиболее значительные и никак не объясняемые кроме как недоучетом сокращения имеются: у татар – на 11%, чувашей – на 25%, мордвы – на 35%, удмуртов – на 30% и др.», – заявил эксперт.

Он также отметил, что серьезный недоучет не коснулся тех народов, которые «в большинстве проживают в родных республиках и политически более мобилизованные, а также тех, у которых отмечается высокая рождаемость». Сюда Тишков отнес народы республик Южной Сибири и Якутию, а также народы Северного Кавказа и Дагестана.

Помимо этого, ученый высказался о случаях двойного учета граждан в ходе переписи населения. По мнению Валерия Тишкова, к ним приводят «мобилизация и соперничество» между разными народами.

«Вообще вопрос об этнической мобилизации в момент переписи относится к числу давних и трудно разрешимых, но его как минимум нужно учитывать при объяснении итогов переписей не только объективными “этническими процессами”, а конструированием этничности через политические и морально-эмоциональные воздействия. Только этими факторами можно объяснить почти двойное увеличение численности черкесов (с 70 до 120 тысяч) и очень значительный прирост (почти 100 тысяч) башкир в Башкортостане – единственного из поволжских народов сохранившего свою численность при одинаковой среди них демографической и миграционной ситуации. Это закономерно: чем меньше народность, тем многочисленнее она хочет казаться», – высказался Тишков.