Валерий Тишков: «Качели "из татар в башкиры и назад" могут качнуться к переписи-2002»

Известный этнолог Валерий Тишков на днях выступил с претензиями в адрес идеологов «башкиризации» населения Башкортостана. Ученый рассказал ИА «Татар-информ» о нюансах переписи, нужно ли указывать в СМИ национальность преступников, и какова актуальность концепта "российской нации", которую продвигал Тишков на посту главы Миннаца РФ.

Академик РАН Валерий Тишков, в 90-е возглавлявший Министерство по делам национальностей РФ, выступил на днях с громким заявлением в адрес идеологов башкиризации татар в Башкортостане. На своей странице в Фейсбуке ученый раскритиковал состав экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), куда были включены три представителя Башкортостана. Тишков считает их «проводниками крайних проявлений башкирского этнонационализма». Ученый рассказал ИА «Татар-информ» о причинах своего заявления и поделился некоторыми оценками состояния национального вопроса в России.

Валерий Тишков: «Подавляющее большинство россиян среди предлагаемых ответов на вопрос «Кем вы себя считаете?» на первое место ставят именно принадлежность к российскому народу» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Есть риск выпадения России из десятки самых населенных стран мира»

- Валерий Александрович, на днях завершилась перепись населения. Какие положительные и отрицательные аспекты в ней вы можете отметить?

- Всероссийская перепись населения прошла в условиях пандемии короновируса, и это обстоятельство сказалось отрицательно на поведении граждан по части контактов с ними и на работе переписчиков, работа которых в этих рисковых условиях явно недоплачивалась государством. Мы еще не знаем, как сработала система переписывания по интернету, при котором требовалось сообщать персональные данные, чего обычная очная процедура переписывания не предусматривает. На период переписывания пришлось обострение антимигрантских настроений и ограничительных мер со стороны правоохранительных органов, что совсем не способствовало переписыванию мигрантов с длительным сроком проживания в России.

Все это может сказаться на результатах, а именно на доли неучтенных жителей страны, а в конечном итоге – возможным сокращением общей численности населения страны, что было бы крайне нежелательно. Есть риск выпадения из десятки самых крупных стран мира по численности населения (сейчас Россия на 9 или 10 месте).

Этнический фактор не был особо актуализирован в ходе этой переписи, кроме напряженности между башкирами и татарами в северо-западном Башкортостане. Здесь, по моим ощущениям, известные качели «из татар в башкиры и назад» могут качнуться в пользу итогов переписи 2002 года.

«Этнический фактор не был особо актуализирован в ходе этой переписи, кроме напряженности между башкирами и татарами в северо-западном Башкортостане» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На Северном Кавказе была также кампания части общественных активистов по записи всех адыгских народов под одним названием «черкесы». Не думаю, что это оказало существенное воздействие на выбор этой части северокавказцев. У меня нет никаких данных как прошла перепись в горных районах Дагестана, где до этого был недоучет наиболее малочисленных этнических общностей в пользу крупных национальностей – аварцев и даргинцев.

Из позитивного могу сказать, что сам факт проведения всеобщей переписи населения государством и с широким участием общественности имеет однозначно позитивный характер, не говоря уже о том, что основная польза последует после публикации результатов переписи.

«Во многих странах запрещено даже спрашивать этническую принадлежность граждан во всех жизненных ситуациях»

- Вы согласны с мнением, уже принявшим форму законопроекта, о том, что в СМИ нельзя указывать национальность преступников?

- Это вопрос был много раз в повестке общественных дебатов, но самое последнее и авторитетное высказывание по проблеме было сделано на прошлой неделе заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедалиевичем Магомедовым. Я однозначно поддерживаю его позицию об определенных ограничениях по части указания национальности лиц, замешанных в антиправных действиях, подозреваемых или совершивших преступления.

Если не указываются национальность у представителей этнического большинства (русских, украинцев, татар и т.д.), которые оказываются фигурантами антиправовых актов и судебных дел, тогда почему и какой смысл указывать национальность представителей кавказских и среднеазиатских народов или евреев и цыган в таких же ситуациях? Это явно может формировать искаженное представление об особой криминальности представителей той или иной российской национальности и вызывать негативное отношение к этим нашим согражданам, отравляя в целом климат межэтнических отношений в нашей стране.

Тишков поддерживает позицию Магомедсалама Магомедова (на фото) об ограничениях по части указания национальности лиц подозреваемых или совершивших преступления Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Это же касается указания религиозной принадлежности граждан в ситуации правовых, в том числе уголовных, коллизий. Если, конечно, речь не идет об оскорблении религиозных чувств или разрушении религиозных храмов, святынь и мест поклонения. А также могут случаться и межрелигиозные по своей форме групповые или межличностные распри. В этих последних случаях скрыть отсылки к религиозной принадлежности вовлеченных в такие действия лиц бывает просто невозможно.

Кстати, и упоминания этнической принадлежности подозреваемого или преступника, если речь идет о явной выраженной межэтнической розни, тоже избежать бывает трудно. Так что запреты и ограничения необходимы, но делать каждый раз оговорку, что это запрещено законом (как в случае с террористическими организациями или иностранными агентами), - такое требование является излишним. Полезно знать, что во многих странах запрещено даже спрашивать этническую принадлежность граждан во всех жизненных ситуациях, от найма на работу и переписи до судебных и иных официальных инстанций.

«Проявления этнического национализма — абсолютно рутинная ситуация, с которой сталкивается не только Россия»

- Как вы оцениваете эффективность национальной политики России в последние пять лет? Какова роль ФАДН в ней? Насколько компетентен состав экспертного совета ФАДН?

- Национальная политика в России за последние пять лет имеет явно позитивный тренд. Была принята новая редакция Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации, и совет [по межнациональным отношениям] при президенте РФ проводил очень веские и содержательные заседания под председательством Владимира Путина (Валерий Тишков - член президиума этого совета, - прим. ред). После этого следовали перечни поручений.

В Совете федерации и в Государственной думе обсуждались вопросы коренных малочисленных народов, миграционной политики, противодействия экстремизму и формированию патриотизма и российской идентичности. Профильный среди органов исполнительной власти ФАДН при ограниченных ресурсах все-таки делал много полезного, выполняя общегосударственную программу по реализации Стратегии госнацполитики, стал оказывать больше поддержки регионам и институтам гражданского общества, особенно НКА.

«ФАДН при ограниченных ресурсах все-таки делал много полезного, выполняя общегосударственную программу по реализации Стратегии госнацполитики» Фото: fadn.gov.ru

Насчет экспертного совета ФАДН не могу выносить суждения, ибо не входил в его состав, но мое первое посещение этого совета на прошлой неделе вынудило меня сделать публичное замечание по его составу. В него входят сразу три представителя от Башкортостана, известные мне как поборники башкирского этнонационализма, и ни одного представителя от Татарстана и ряда других российских республик.

- Не кажется ли вам, что идея российской нации сегодня переживает не лучшие времена? Что поднимает голову и русский национализм, и другие национализмы? Если да, то почему это происходит?

- Почему идея? Российская нация – это многонациональный народ Российской Федерации. Это гражданская, полиэтничная нация, как и все крупные нации мира: от китайцев и индийцев до американцев, бразильцев и т.д. Российская нация – это форма идентичности по сопричастности со своей родиной – Россией, в основе которой лежат общероссийский патриотизм, общие наши ценности в области истории, культуры, жизненных установок, а также образ страны, включая свою малую родину или регион и место рождения.

Все замеры мониторинговых служб авторитетных российских и зарубежных организаций показывают, что чувство сопричастности с Россией как своим государством и принадлежность к российскому народу опережают все другие формы коллективной идентичности. Подавляющее большинство россиян среди предлагаемых ответов на вопрос «Кем вы себя считаете?» на первое место ставят именно принадлежность к российскому народу, а уже затем следуют «моя национальность», религиозная или местная принадлежности.

А что еще нужно для существования нации? Главное – есть объединенное под одной суверенной властью сообщество людей (народ), обладающих общими историко-культурными и ценностными чертами, а также правами и обязанностями членов нации. Других характеристик я не знаю. Монокультурных и моноязычных наций в мире я не знаю. Так что Россия – это одна из крупнейших наций мира, а по своему вкладу в мировую культуру наша страна может считаться российской цивилизацией наряду с такими нациями-цивилизациями, как индийская, китайская, американская.

«Российская нация – это многонациональный народ Российской Федерации. Это гражданская, полиэтничная нация, как и все крупные нации мира» Фото: fadn.gov.ru

Что касается проявлений этнического национализма от имени самого крупного народа – русских или от имени народов, составляющих меньшинство населения, то это абсолютно рутинная ситуация, с которой сталкивается не только Россия, но и другие культурно сложные нации. В Китае есть не только великоханьский национализм, но и тибетский, синьцзянский и другие. В Индии есть не только национализм от имени хинди, но и целая куча других национализмов и сепаратизмов. И так почти по всем странам, включая и европейские нации. Но никто сам факт существования этих наций не подвергает сомнению.

Откуда берется этнический национализм в противовес (а иногда и в союзе с) национализму гражданского, странового типа? Это явление имеет много разных причин и форм проявления. Столько написано книг, но прочтите хотя бы статью «Национализм» в Википедии или мою статью с таким же названием в Большой российской энциклопедии или в Новой философской энциклопедии.