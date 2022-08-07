Валерий Сысоев: «Отмечая юбилей “Динамо”, имена чемпионов написал бы голограммой в небе»

Физкультурное общество «Динамо» в 2023 году отметит 100-летний юбилей. Об этапах становления и развития общества, а также задачах на ближайшие годы рассказал «Татар- информу» экс-председатель ЦС ВФСО «Динамо», генерал-майор КГБ в отставке Валерий Сысоев.

Валерий Сысоев: «Руководству «Динамо» с самого начала был поставлен вопрос: на что будете существовать?» Фото: Дмитрий Киселёв

«Динамо» никогда не существовало за счет бюджетных средств

За 100 лет своего существования «Динамо» прошло и «лихие» 90-е годы, и возрождение в 2000-е. Как в нашей стране зарождалась правоохранительная система развития спорта?

Развитие спортобщества правоохранительных ведомств начиналось примерно с 1923 года. Если говорить о Татарстане, датой рождения организации можно считать 1926 год. Тогда в Казани появились первые команды общества «Динамо». Главная задача, которую ставили перед организаторами, – обеспечить физическую подготовку сотрудников органов правопорядка.

Но в отличие от ЦСКА «Динамо» никогда не существовало за счет бюджетных средств. Если ЦСКА был составной частью армии и финансировался из бюджета Минобороны, то руководству «Динамо» с самого начала был поставлен вопрос: на что будете существовать? И тогда первые членские взносы были собраны с реализации продукции детских колоний. Потом в систему общества стали входить производства, заводы, фабрики. В итоге в списке членов советского «Динамо» значилось 76 предприятий из 14 отраслей промышленности. От деревообработки до полиграфии.

В 1972 году при аппарате Центрального совета общества «Динамо» был создан специальный отдел боевой физической подготовки. Он контактировал с аппаратом МВД и КГБ. Его задача была способствовать развитию. И все-таки зарплату всем штатным командам, экипировку и спортинвентарь обеспечивало руководство «Динамо». Все делалось за счет средств общества.

В этом и была оригинальность системы «Динамо», и это хотелось бы видеть в современных физкультурных обществах. Такая система исключала бы нагрузку на госбюджет. Да и само спортивное общество могло бы вести более независимую политику.

ЦСКА и «Динамо» создавались почти одновременно с одними целями и задачами. Почему именно «Динамо» стало основной площадкой для развития прикладных видов спорта?

Виды прикладного спорта у «Динамо» и ЦСКА немного отличаются. У армейцев это часть системы подготовки военнослужащих, в том числе и допризывной в ДОСААФ. В «Динамо» своя прикладная специфика. Возьмем такой вид спорта, как самбо, который в большей степени стало развивать «Динамо». Это естественно. Особенно это касалось раздела применения приемов в ограниченном пространстве: в самолете, машине, поезде. Это было необходимо для оперативной работы сотрудников. Изначально самбо было ограничено преподаванием только для сотрудников органов. Зачем подготовка, скажем, бойца спецподразделения «Альфа» гражданскому лицу? Это уже спустя годы, постепенно было создано спортивное самбо. В настоящее время в состав «Динамо» входят практически все силовые ведомства МВД, МЧС, УФСБ, УФСИН, ФСО, УФНС, УФССП, таможня, Следственный комитет, Фельдъегерская связь и Росгвардия.

«Я понимал, что спасти «Динамо» может только клубная система» Фото: © Дмитрий Киселёв

Вопрос о переводе «Динамо» на клубную систему оказался мучительным и трудным

«Динамо» – это единственное спортивное общество в России, сохранившее клубную систему. Почему такая приверженность?

В 1986 году я понимал, что политическая система будет меняться. Идет децентрализация. Старая система власти рушится. Надо спасать спортивную организацию. Учитывая все международные тенденции развития спорта и физкультуры в мире, я понимал, что спасти «Динамо» может только клубная система. И мне пришлось принять волевое решение о переводе общества «Динамо» на клубную систему. Вопрос оказался мучительным и трудным.

Казалось бы, у нас были хоккейный и футбольный клубы, но они не были оформлены как клубы. Де-факто они назывались ФК и ХК «Динамо Москва», но юридически у них не было соревновательной структуры, кроме чемпионатов игровых видов.

Это был очень сложный процесс преобразования. Двукратный олимпийский чемпион Миша Воронин только через пять лет, когда я уже ушел с поста руководителя «Динамо», признался: «Я только сейчас стал понимать, что вы тогда от нас хотели». Вначале, при переходном периоде у людей было большое сопротивление. Потому что по-старому было проще: пришел, выбрал смету, получил деньги. А клубная система предполагает, что нужно самим зарабатывать.

Клубная система сможет помочь российским спортсменам в сегодняшней ситуации с санкциями?

Федеральному центру не просто выделять бюджеты на спорт высших достижений. В Татарстане бюджетные деньги помогают развитию детского спорта – это отлично. А дальше взрослых спортсменов кто-то должен подхватить в финансовом плане. И получается, что мы должны либо отказаться от профессионального спорта, либо создавать условия для инвестиций. Поэтому сегодня клубная система может спасти российский спорт. Клубы – это более привлекательная структура для инвестиций, и это не попадает под санкции. Возьмите, к примеру, клубы НХЛ. Несмотря на принятые МОК санкции, ни один контракт с россиянами расторгнут не был.

«Я вообще против осуждения спортсменов. Спорт для них – это профессия» Фото: © «Татар-информ»

По сути, у нас даже само название «профессиональный спорт» не узаконено в России

На ваш взгляд, на сегодняшний день в России есть понятие «профессиональный спорт»?

Нет. Поэтому и само отношение спортсменов и функционеров к спорту непрофессиональное. Мы приглашаем из стран Запада профессиональных тренеров, они думают, что будут у нас работать с профессионалами. А здесь за спортсменами им приходится следить 24 часа в сутки, откуда вернется спортсмен и сколько он вчера выпил. Это утрированно, конечно, но по сути верно. В этом и сложность работы зарубежных тренеров в России.

Кроме этого, у нас нет хорошо налаженного сопровождения, которое есть в зарубежных профессиональных клубах. С пенсиями, страховками и надбавками. А наша еще одна головная боль – абсолютное отсутствие страховых компаний в спортивном движении. Клуб должен быть застрахован. Должны быть застрахованы все игроки. Страховые компании нужно вовлекать в этот процесс, денег у них хватает.

За победы российским спортсменам дают призовые суммы, автомобили. Это все хорошо, но одноразово. Если бы государство подарило этим людям, скажем, акции «Роснефти», тогда уровень поддержки был бы совсем другим.

Еще нужна работа региональных клубов с местными инвесторами, с местным бизнесом. Но для этого инвесторы должны понимать, что они с этого будут иметь. Сейчас у нас уже начал формироваться механизм инвестиций в спорт. Есть крупные инвесторы в клубы, такие как Алишер Усманов, Владимир Лисин. По-хорошему, нужно бы собрать олигархов и спросить, какая схема инвестирования в спорт была бы более оптимальной.

Сегодня многие негативно оценивают отъезд российских спортсменов за рубеж. Каково ваше мнение?

Я вообще против осуждения спортсменов. Спорт для них – это профессия. Точно такая же, как у артиста, у музыканта. Капитана корабля, у которого зафрахтовали судно, мы не осуждаем, если его судно ходит под флагом чужой страны. Потому что это его профессия. Для ребят, которых мы вовлекли в большой спорт, это их профессия. Есть Александр Овечкин, который играет в НХЛ. Мы же знаем, что он наш. Он не менял гражданство и Родину. И того же Овечкина принимали Трамп и Байден. И каждый из них понимает, что он представитель России. Они просто хорошо делают свою работу и обеспечивают себе будущее. В этой связи наша спортивная система их должна защищать так же гарантированно, как и тех стран, куда они уезжают работать. Тогда у них будет выбор.

На ваш взгляд, будет ли бизнес помогать любительскому спорту, который сегодня финансируется из бюджета?

Разве что в качестве частного партнерства определенных любительских секций. Да и подход у бизнесменов другой. Приходит ко мне один предприниматель: «У меня 13-я компания в мире, уж велоспорт я как-то поставлю на ноги». Но этот вид спорта опустился ниже планки. В чем парадокс? Бизнесмены пытаются выстроить спортивное управление, как бизнес. А оно по-другому работает. Только клубы могут дать реальный результат. За счет чего? Сейчас работает треугольник: спортсмен – тренер и бизнесмен, выступающий в роли начальника. Но в спортивных отношениях не может быть начальника. Каждый из них должен быть равноправен. Потому что подготовка спортсмена, равно как и выращивание топового тренера, – это долгий и творческий момент. Каждый из них должен делать свой вклад в подготовку спортсменов. И тогда это работает. А если бизнес будет диктовать тренеру, как работать, а от спортсмена только требовать результата, ничего не получится. Начальник должен проверять, чтобы финансы не транжирили, а пускали в дело. И в клубе этот механизм контроля гораздо проще реализовать.

«Замены Олимпийским играм на данный момент быть не может» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Россия потеряла плацдарм своим неучастием в формировании правил и управления МОК, и это обернулось катастрофой для российского спорта

За 100 лет общество «Динамо» еще не сталкивалось с такими вызовами, как санкции. Мотивация спортсмена теряется, поскольку для спортсменов закрыты крупные международные турниры. Заменить Олимпийские игры нечем. Чем можно замотивировать топовых спортсменов России?

Согласен, замены Олимпийским играм на данный момент быть не может. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать всё, чтобы обойтись без потерь топовых спортсменов, попавших в санкционные жернова.

Этот вопрос нужно поделить на две части. Расширенные международные турниры необходимы для поднятия уровня молодых спортсменов, и они делают это великолепно. Это демонстрирует первый этап «Игр Дружбы», который проходит в Казани. Такие турниры необходимы, чтобы не потерять подрастающую молодежь.

Но есть и конкретные спортсмены, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр, которых реально затронули санкции. И наша задача – обеспечить им продолжение спортивной карьеры. Помочь найти себя в этой ситуации, пусть даже временно выступая за другие дружественные нам страны. Но нужно сформировать общественное мнение, чтобы они не оказались в разряде изменников родины. Другого пути пока нет. В России они будут, к сожалению, «тухнуть», и никакими деньгами эту мотивацию не компенсировать. Соревновательная практика – это самое главное в спорте.

Какая реакция тогда должна быть у государства на санкционное давление МОК?

Все международные федерации так или иначе «под колпаком» у МОК. Самостоятельных федераций нет. И куда бы мы ни сунулись, либо их накажут, либо нас. Мы правильно пытаемся идти с апелляциями в Международный спортивный суд CAS. Но пока идем туда неподготовленными.

Нужно, изучив правовую базу, создать пару-тройку прецедентов по решению. Тогда можно будет ссылаться на эти решения. Ну и, конечно, нужен перевод на клубную систему. «Армейскую» или «полицейскую», не важно. Пусть это будет танковый биатлон. Мы не должны отказываться от публичных контактов в спорте. Диктовать свои условия профессиональному клубу МОК не может.

И еще. Давайте на минуточку представим, что завтра МОК снимет санкции. И что? Мы опять начинаем играть по тем же правилам МОК. А послезавтра они вновь повторят этот трюк. По моему убеждению, мы туда должны возвращаться только на равноправных началах. А для этого нужно показать, что у нас есть много разных ходов, для решения ситуации. Мы очень сильно интегрировались в правила игры коллективного Запада. Мы участвуем в олимпийской гонке, включая отборочные турниры. Но мы не участвуем в формировании правил и управления управленческим процессом Международного Олимпийского комитета. Мы от этого давно отошли. И сейчас потеря этого плацдарма обернулась катастрофой для спорта России.

«Молодежь – вот сердцевина «Динамо», да и России в целом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отмечая 100-летие «Динамо», имена татарстанских чемпионов написал бы голограммой в небе над Казанью

Через год 100-летний юбилей «Динамо». Как можно было бы его отметить, с вашей точки зрения?

Лично для меня главное в этом празднике было бы не подведение статистики и проведение топовых турниров. Главное – рассказать народу, что такое «Динамо». Раскрыть суть динамовского движения. Довести до людей, что правоохранительная система не просто контролирует, наказывает и администрирует. Через систему «Динамо», оно занимается профилактикой детской преступности. Закладывает основы правильного воспитания детей. Пустить этот вопрос на самотек нельзя. Иначе самим же правоохранительным органам и нужно будет решать эту проблему с точки зрения закона.

Молодежь – вот сердцевина «Динамо», да и России в целом. Подростка, который начинает шкодить, лучше отправить в секцию, скажем самбо, где ему мозги на место поставят, чем потом он оправится в колонию. Поэтому общество «Динамо» является общественным продолжением правоохранительной системы. Достижения элитного спорта, это все должно быть второстепенно. Кроме этого, общество «Динамо» должно заниматься и детьми сотрудников правоохранительных органов. Ведь по сути это дети, предоставленные сами себе, поскольку служба отцовская в органах идет круглосуточно.

Как оцениваете работу в ФСО «Динамо» Татарстана?

Сравнить возможности Татарстана с другими областями России было бы просто некорректно по отношению к другим регионам. То, что увидел на международном турнире «Игры Дружбы» в Казани как в плане организации, так и в подборе спортсменов, – это отлично. Если этот уровень Татарстан будет постоянно поддерживать – это уже перспективная тема. Хотя теперь вам предстоит еще более сложная задача – убедить других делать так же. Это самое сложное. Тяжело сделать самому, а надо еще заразить других этой положительной энергией.

Вчера был во Дворце водных видов спорта Казани на передвижной выставке, посвященной юбилею «Динамо». Столько экспонатов, фотографий. Целое море воспоминаний. И вдруг подумал – у нас в России столько громких спортивных динамовских имен. На приз каждого имени можно проводить именной турнир, любого уровня. Ваш «Кубок Ромашиной» – это первая ласточка. Очень правильная тенденция. Не ждать, когда тебе привезут смету, организаторов, спортсменов. «Кубок Ромашиной» начал свой рост снизу и вырос за несколько лет, по сути, до чемпионата Европы. Нужно как можно больше подобных турниров. И тогда Запад к нам поедет.

Вы спросили меня, что бы я хотел видеть на мероприятиях по случаю 100-летия «Динамо». Хорошо бы в заключение торжества имена татарстанских чемпионов написать голограммой в небе над Казанью.