На главную ТИ-Спорт 12 ноября 2025 15:03

Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела

Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела
Фото: "Колорадо Эвеланш"

Нападающий «Колорадо Эвеланш» из НХЛ Валерий Ничушкин в недавнем метче против «Анахайм Дакс» получил травму нижней части тела. Об этом сообщил корреспондент Бейли Кертис у себя в соцсетях. В своем посте журналист сослался на авторитетный источник – главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

Также со слов Кертиса, степень серьезности травмы Ничушкина станет известна лишь в среду после результатов медобследования.

Матч между «Анахаймом» и «Колорадо» завершился в пользу последних (4:1). В этой встрече Ничушкин отметился результативной передачей.

На счету 30-летнего россиянина в этом сезоне 17 проведенных встреч за «Колорадо» и 12 (5+7) очков.

#НХЛ #хоккей
