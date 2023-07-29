Валерий Липский: Россия не более коррумпирована, чем страны Запада

Россия не более коррумпирована, чем западные страны, при этом зачастую в зарубежных странах тяжелее добиться правосудия. Об этом в «Интервью без галстука» сказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Валерий Липский, опубликованном на сайте телеканала «Татарстан 24».

Таким образом он прокомментировал замечание о том, что иностранные агентства и спецслужбы все время пытаются внушить людям, что Россия – загнивающая страна, где везде царит коррупция.

«В нашей стране, в частности в нашей республике, так же, как и в остальных регионах, сложилась система контроля между ведомствами. Созданы различные ведомства, которые поэтапно расследуют уголовное дело. ФСБ и МВД собирают материалы, прокуратура поддерживает обвинение, суд первой и второй инстанции изучают материал уголовного дела, – ответил гость программы. – Я считаю, что Россия не более коррумпирована, чем страны Запада. Часто там гораздо тяжелее добиться правды».