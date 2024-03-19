Валерий Леонтьев решил завершить музыкальную карьеру

Российский певец Валерий Леонтьев, которому сегодня исполнилось 75 лет, решил уйти со сцены в связи с возрастом. Об этом сообщил директор артиста, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, «никакого прощального тура не планируется».

Upd. (11.56): Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса Коми АССР. Детство провел в Архангельской области, затем семья переехал в город Юрьевец Ивановской области. Петь начал еще в школьном хоре. Учился в Воркутинском горном институте и во Всероссийскоей творческой мастерской эстрадного искусства (у известного советского певца Георгия Виноградова), впоследствии окончил режиссерское отделение Ленинградского института культуры.

Как певец Валерий Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте с песней «Карнавал», заняв второе место. С 1973 года работал солистом последовательно в нескольких филармониях: Сыктывкарской, Горьковской (ныне Нижегородской имени Ростроповича), Ворошиловградской (ныне Луганской академической).

В конце 1970-х — начале 1980-х годов получил несколько наград на престижных конкурсах, в том числе Гран-при фестиваля «Золотой Орфей» в Болгарии. В 1980-м вышли первые пластинки певца: «Танцевальный час на солнце» и «Кружатся диски». В 1982-1983 годах выступил с первыми шoу-программами.

За годы творчества Леонтьев выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков, последним из которых стал вышедший в 2021-м «На крыльях любви». Репертуар артиста включал песни Раймонда Паулса, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Владимира Шаинского, Игоря Крутого, а также произведения собственного сочинения. Снялся в нескольких художественных фильмах.

Валерий Леонтьев — народный артист России (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987). Обладатель премии Ленинского комсомола (1985) и лауреат премии правительства Москвы в области литературы и искусства (1996). Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV (2005) и III (2022) степеней, Почета (2009), Дружбы (2014). Неоднократный обладатель музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон», «Звуковая дорожка», «Песня года» и других.