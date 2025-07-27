Валерий Кечинов рассказал, кто подвел «Спартак» в матче с «Балтикой»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, кто стал антигероем в составе «красно-белых» в матче против «Балтики» (0:3).

«Удаление Заболотного повлияло на игру "Спартака", на развитие матча и, конечно, на результат. Идёт 11-я минута – даже если у игрока большая мотивация, нельзя совершать такой фол. Знают же, что такие нарушения караются красной карточкой. Заболотный подвёл команду.

"Балтика" физически хорошо готова. Им дали бонус в начале встречи. Стало понятно, что "Спартаку" будет тяжело. Команда поменяла план на матч – опустились играть от обороны, уповая на быстрые атаки. Но было видно, что рано или поздно соперник забьёт. Так и получилось. После второго удаления понял, что дело пахнет разгромом», – сказал Кечинов.

После двух туров РПЛ в активе «Спартака» одна победа и одно поражение.