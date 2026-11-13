Валерий Карпин: «Я думаю, что я успешный тренер»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своей тренерской карьере, назвав себя успешным специалистом. По его словам, он оценивает свою работу по результатам, которых добивались его команды.

«Я думаю, что я успешный тренер. Понимаю, что кто-то может считать иначе, но у меня есть свои критерии оценки. Я работал в разных клубах и в разных условиях, и везде старался добиваться максимального результата. Где-то получалось лучше, где-то хуже, но я всегда отдавался работе полностью», — приводит слова Карпина ТАСС.

Карпин также отметил, что не обращает внимания на критику в свой адрес. «Критика — это часть профессии. Я к ней отношусь спокойно. Главное — это мнение тех, с кем я работаю, и результат, который виден всем», — добавил он.

Напомним, что Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Под его руководством команда провела ряд товарищеских матчей, а также готовится к ноябрьским встречам с Узбекистаном и Венесуэлой. Ранее Карпин объяснил, почему Максим Глушенков не был вызван в сборную.