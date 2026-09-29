Валерий Карпин: «Все получилось, спасибо болельщикам - не сидели как в театре»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с Ираном в Казани. Встреча на стадионе «Казань Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян. Наставник остался доволен результатом, особенно первым таймом, и поблагодарил казанских болельщиков за поддержку.

Отвечая на вопрос, все ли удалось команде, Карпин отметил, что в целом доволен игрой, но указал на моменты, которые требуют доработки.

«Глобально – да. С точки зрения результата всё получилось: забили, сыграли на ноль, создали много хороших моментов. Если разбирать матч более детально, первый тайм мне понравился больше – он был более цельным. Во втором были нюансы и детали, которые нужно поправлять. У иранцев возникали возможности в контратаках, но Дивеев и Вахания их нейтрализовали. Ситуаций один в один не возникало. В целом – хороший матч», — сказал Карпин.

На вопрос корреспондента «ТИ-Спорта» о том, насколько победа над командой-участницей недавнего чемпионата мира по футболу может быть срезом уровня его команды, Карпин постарался гипотетически порассуждать. По его мнению, сделать однозначный вывод пока невозможно.

«Не знаю. Думаю, всем было бы интересно посмотреть, как мы выглядели бы на таком турнире. Но пока мы там не окажемся, понять это невозможно. Дело даже не только в качестве игры, но и в уровне ответственности. Одно дело – играть, когда нет турнирного давления, другое – когда нужно обязательно набирать очки. У кого-то в такой ситуации могут задрожать ноги. Поэтому пока мы не окажемся на турнире, где результат имеет турнирное значение, ответа на этот вопрос не будет», — пояснил главный тренер.

На просьбу «ТИ-Спорта» оценить игру Александра Головина, оформившего дубль, и ответить, удивил ли его полузащитник, Карпин заявил, что он сыграл на своём уровне.

«Не удивил. Сыграл так, как может и должен», — коротко отметил тренер.

Карпин подтвердил, что стартовый состав на этот матч был близок к оптимальному на текущий момент, сделав поправку на травмы.

«С учётом травм – да. Осипенко, Сильянов, Миранчук тоже могли бы выйти в стартовом составе», — сказал он.

На предматчевой пресс-конференции Карпин называл Головина и вратаря Матвея Сафонова козырями команды. После игры тренер отметил, что оба оправдали это звание, но дал понять, что в следующем матче ставка будет сделана на других игроков.

«Головин забил два мяча, Сафонов не пропустил. На следующий матч козыри будут другие», — заявил Карпин. При этом он уточнил, что Сафонов не покинет расположение сборной после этой игры.

Отдельно тренер прокомментировал разговоры о возможном возвращении Головина в Россию и его решении остаться в «Монако».

«Возможно, да. Он сам говорит, что ему в своё время пришлось привыкать к интенсивности чемпионата Франции. В чемпионате России ему адаптироваться не пришлось бы – он просто бы снизил уровень интенсивности и всё», — отметил Карпин.

В завершение тренер поблагодарил болельщиков, пришедших на стадион в Казани.

«Огромное спасибо всем, кто пришёл. Болельщики не сидели как в театре, поддержку было хорошо слышно. Можно только поблагодарить всех, кто был сегодня на стадионе. Ещё один матч за пределами Москвы принёс только положительные эмоции», — резюмировал главный тренер сборной России.