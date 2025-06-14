Фото: fc-rostov.ru

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года, сообщает источник.

«Карпин является главным тренером сборной России: благодарим Российский Футбольный Союз за согласие на совмещение постов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Карпин возглавлял «Ростов» в период с 2017 по 2021, а также с 2022 по 2025 год. В минувшем сезоне «желто-синие» финишировали восьмыми в таблице РПЛ.

Также Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.