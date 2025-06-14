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На главную ТИ-Спорт 14 июня 2025 10:07

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо»

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Валерий Карпин возглавил московское «Динамо»
Фото: fc-rostov.ru

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года, сообщает источник.

«Карпин является главным тренером сборной России: благодарим Российский Футбольный Союз за согласие на совмещение постов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Карпин возглавлял «Ростов» в период с 2017 по 2021, а также с 2022 по 2025 год. В минувшем сезоне «желто-синие» финишировали восьмыми в таблице РПЛ.

Также Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

#валерий карпин #спорт #футбол #премьер-лига #фк ростов #фк динамо #сборная России по футболу
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