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На главную ТИ-Спорт 17 июня 2025 17:49

Валерий Карпин рассказал, контактировали ли с ним представители «Зенита»

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Валерий Карпин рассказал, контактировали ли с ним представители «Зенита»
Фото: fcdynamo.ru

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о слухах об интересе «Зенита» к нему.

«Зенит» ко мне не обращался. Зачем они устраивали кампанию против меня? Выводы делайте сами», – цитирует «Чемпионат» Карпина.

Напомним, 13 июня «Динамо» официально объявило о назначении Карпина главным тренером. Зимой наставник покинул «Ростов», сославшись на то, что хочет сконцентрироваться на работе со сборной России.

Московское «Динамо» финишировало пятым в таблице РПЛ минувшего сезона. «Зенит» занял вторую строчку. Победителем Премьер-лиги впервые в истории стал «Краснодар».

#валерий карпин #фк зенит #фк ростов #спорт #футбол #премьер-лига
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