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На главную ТИ-Спорт 13 марта 2025 17:51

Валерий Карпин прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России

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Валерий Карпин прокомментировал вызов Артема Дзюбы в сборную России
Фото: rfs.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал вызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России.

«Вызов Дзюбы в сборную – отражение уровня его нынешней игры?– Конечно. Дело не только в возможном рекорде. И давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд. Для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых – забить. Конечно, все понимают, что в матче с Гренадой, скорее всего будет достаточно голевых моментов. Но в той же игре с Брунеем, несмотря на крупный счёт, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В ближайших товарищеских матчах Россия сыграет с Замбией и Гренадой.

#футбол #спорт
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