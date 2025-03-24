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На главную ТИ-Спорт 24 марта 2025 20:37

Валерий Карпин: «Пока никого не вижу, кто перерос уровень РПЛ»

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Валерий Карпин: «Пока никого не вижу, кто перерос уровень РПЛ»
Фото: rfs.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что никто из его подопечных, по его мнению, не перерос уровень РПЛ.

«Пока выше я никого не вижу. Месси? Месси у нас нет. Роналду тоже не вижу. Плеяда появляется. Батраков, Кисляк и Комаров. Пиняев. Есть какие-то футболисты, которые окажутся в сборной. Если они будут развиваться правильно, если крыша не съедет. Всё зависит не только от РПЛ, а от них самих, как они будут следить и развиваться», –передает слова наставника «Чемпионат».

Напомним, сборная России завтра, 25 марта, сыграет с Замбией. Матч начнется в 20:00 по мск. Ранее команда Валерия Карпина разгромила Гренаду (5:0). В той встрече нападающий Артем Дзюба, не игравший за национальную команду с 2021 года, забил один мяч и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России с 31 голом.

#сборная России #валерий карпин #спорт #футбол
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