Валерий Карпин остался доволен результатом матча с Перу

Фото: rfs.ru

Главный тренер национальной команды России Валерий Карпин остался доволен результатом первого контрольного поединка со сборной Перу. Он отметил, что даже ничья не отражает содержания игры с латиноамериканской командой.

«Можно ли назвать ничью поражением? Приравнивать к этому надо поражение, а ничьи случаются. Она не вытекала из игры. Это ничья с хорошим и достойным соперником», — сказал Карпин.

В следующем матче сборная России померится силами с другой южноамериканской командой – сборной Чили. Матч пройдёт 15 ноября в Сочи, на стадионе «Фишт».