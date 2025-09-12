Валерий Карпин: «Негативные результаты сна не добавляют»

Фото: fcdynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин резко отреагировал на вопросы о личных переживаниях по поводу неудовлетворительных результатов «бело-голубых». Он отметил, что качество и продолжительность сна ухудшились.

– Спать сейчас, когда снова совмещаете сборную и клуб, стали хуже, чем весной?

– Что сейчас сна стало меньше — точно. Например, весной можно было бы лечь спать, а сейчас надо еще подготовить теорию.

– Это скорее про рефлексию, переживание проблем.

– Вам хочется услышать что? Что я не сплю и переживаю? Да, негативные результаты сна не добавляют, — цитирует специалиста «Чемпионат».

Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» перед нынешним сезоном. В 7 играх РПЛ «Динамо» набрали только восемь очков и занимают девятое место.