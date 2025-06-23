Валерий Карпин не исключает, что будет работать в Европе

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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, были ли у него предложения из Европы.

«Из Европы не было. Прямо сказать, что именно предложений не было. Вопросы задавали: "А если бы было предложение из Европы, поехали бы?" А я отвечал, что зависит от предложения. В принципе спрашивали, возможно это или нет. В Европе ещё поработаю? В этой жизни всё может быть», – передает слова Карпина ТАСС.

Напомним, Карпин возглавил московское «Динамо» в июне 2025 года. Ранее специалист трудился в таких командах, как «Спартак» и «Ростов». «Желто-синих» наставник покинул минувшей зимой. С 2022 года Карпин возглавляет сборную России.

«Динамо» финишировало пятым в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 56 очками. «Ростов» же занял восьмую позицию с 39 баллами.