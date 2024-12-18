Валерий Герасимов: Все цели СВО, безусловно, будут достигнуты

Подводя итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в этом году, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что все задачи, поставленные руководством страны, выполнены.

«При проведении СВО нами накоплен большой практический опыт ведения боевых действий различными формированиями, применения авиации, войск ПВО и других родов войск», – рассказал Герасимов.

По его словам, цели специальной военной операции будут достигнуты.

«У нас имеется четкое понимание возможностей потенциального противника, его тактики действий на поле боя, сильных и слабых сторон вооружений западного производства», – отметил начальник Генерального штаба ВС РФ.

В дальнейшем планируется продолжить работу по созданию условий для стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях.