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СВО 18 декабря 2024 14:51

Валерий Герасимов: Военную технику и боеприпасы Киеву поставляют больше 30 государств

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США и их союзники увеличили объемы военной и военно-технической помощи украинской армии. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств.

«Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 млрд долларов, из них только на военные нужды – около 170 млрд долларов», – рассказал Герасимов.

За два года Киеву передали тысячи образцов вооружения и военной техники, а также большое количество боеприпасов различных типов.

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