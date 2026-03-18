Валерий Газзаев раскритиковал игру ЦСКА в матче с «Краснодаром»

Фото: krasnodar.ru

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал вчерашнюю игру «армейцев» в матче Кубка России против «Краснодара».

Команда под руководством Фабио Челестини потерпела поражение со счетом 0:4, доигрываю встречу вдевятером.

«Зачем же вы отдали Дивеева?! Что получили на выходе? Сегодня сложно оценивать игру Жоау Виктора и Матеуса Рейса. Ну что это за защита? Полнейшее разочарование. Где игровая дисциплина? Где ответственность? Анархия! 16 ударов в створ своих ворот! При этом лишь однажды пробили по воротам соперника... Подавляющее преимущество команды Мурада Мусаева. К сожалению, нужно говорить то, как есть. У армейцев вообще не было шансов. Чем команда занималась полтора месяца на сборах? Я вижу, как сейчас готовы «Динамо», «Ахмат», «Балтика». А что показывает ЦСКА?

Пять матчей весной – четыре поражения. Ну куда это годится? Что происходит с игроками? Про Баринова уже сказал. Он совершенно не похож на того полузащитника, которого мы видели в «Локомотиве». А Кисляк? Все им восхищались в прошлом году, но сейчас он сверкает лишь эпизодически. То же самое касается и Облякова. Средняя линия проседает, никакой сыгранности. В обороне провал за провалом.

Повторюсь, обмен Дивеева на Лусиано – большая ошибка. Если уж хотели взять форварда, надо было приглашать нападающего другого уровня. Аргентинец выходит в старте, но у него ни одного результативного действия...» – заявил Газзаев «Спорт-Экспрессу».