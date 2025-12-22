Фото: rfs.ru

Валерий Газзаев может вернуться в «Динамо» в качестве генерального директора или председателя совета директоров. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

При этом в совете директоров «Динамо» эту информацию опровергли, заявив, что эти места заняты Павлом Пивоваровым и Александром Ивлевым.

Напомним, ранее Валерий Газзаев являлся игроком бело-голубых (1979-1985), а также возглавлял московскую команду (с 1991 по 1993 гг. с 1999 по 2001 гг.) в качестве главного тренера. В роли наставника вместе с динамовцами он становился дважды (в 1992 и в 1993 гг.) бронзовым призером чемпионата России.

По итогам 18 туров РПЛ сезона-20256/26 «Динамо» находится на 10 месте с 21 очками в турнирной таблице РПЛ сезона-2025/26.