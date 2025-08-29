Валерий Фальков: В Казани иностранные студенты чувствуют себя комфортно

В России на сегодняшний день обучаются более 415 тыс. иностранных студентов. Одним из университетов-лидеров по этому показателю стал КФУ, из чего можно сделать вывод, что в Казани иностранным студентам комфортно, и они охотно сюда едут. Об этом на пленарной сессии IV Казанского глобального молодежного саммита сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Студенты из разных стран выбирают для обучения вузы России. В том числе в Казани. КФУ – один из старейших, ведущих и известнейших университетов нашей страны. Он – второй в России по количеству иностранных студентов. Они чувствуют себя здесь комфортно», – заявил Фальков.

Он напомнил, что в России иностранные студенты могут получить высшее образование как на контрактной основе, так и бесплатно: ежегодная квота – более 30 тыс. мест. Кроме того, с этого года работает система грантовой поддержки для иностранных студентов, которая будет покрывать оплату перелета к месту обучения и обратно, стоимость проживания, медицинскую страховку, а также позволит получать повышенную стипендию. Уже в 2025 году будут поддержаны тысячи обучающихся.

«В России принята большая программа по строительству современных университетских кампусов. К 2030 году мы построим 35 таких объектов, а к 2036 году – 40. Уже появились такие кампусы в ряде регионов страны», – добавил Фальков.

По его словам, важность работы с молодежью в нашей стране подчеркивается во всех стратегических документах.