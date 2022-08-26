Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, каким должно быть образование будущего. Своим видением с журналистами министр науки и высшего образования поделился на площадке создаваемого кампуса «Высшая школа нефти» в Альметьевске.

«Вот это единение — обучение студентов на конкретных задачах и четкое понимание того, что надо индустрии, — как раз, на наш взгляд, образование будущего», — пояснил Фальков, говоря о передовых инженерных школах.

Он подчеркнул, что такие школы должны решать две взаимосвязанные задачи. С одной стороны — это модернизация высшего инженерного образования. Здесь каждая школа предлагает свои наработки, интересные решения, отметил министр.

«В том числе в Татарстане создаются три разные передовые инженерные школы. Мы сегодня посмотрели, как это происходит», — продолжил он.

Вторая задача передовых инженерных школ, по словам спикера, — обучение на конкретных проектах, что должно соответствовать современному образованию. «Поэтому у каждой передовой инженерной школы есть индустриальный партнер, который ставит задачи. Допустим, в Набережных Челнах у крупнейшей мировой компании КАМАЗ большое количество задач в области исследований и разработок. И соответствующие задачи компания ставит сразу нескольким школам, в том числе Набережночелнинскому филиалу КФУ», — уточнил он.

Таким образом, каждая школа должна стремиться к тому, чтобы повысить качество инженерного образования, с другой стороны — решать конкретные задачи для индустрии, заявил Фальков.

Кроме того, по его мнению, гармонично развивается тот университет, где есть новые программы, методы, но самое главное — кампус. «Университет — это две составные части. Он меняется в представлениях о моделях, технологиях, программах образования, но все это не позволит полностью раскрыть потенциал, если студенты занимаются в старых аудиториях, им некомфортно жить и нет места для проведения досуга», — заметил министр.

Он добавил, что федеральный проект по строительству сети кампусов позволит создать «точки притяжения для талантливой молодежи со всей страны и из-за рубежа». «И это будет менять регион и город. И это принципиально важно», — резюмировал Фальков.

Тридцать передовых инженерных школ появятся в 15 регионах России. В этом году грантовая поддержка вузов-победителей со стороны государства составит 2,5 млрд рублей. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы «Научно-технологическое развитие РФ». Проект направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.