Валерий Фальков поддержал предложение студента КФУ о создании стримингового ресурса

Учащийся КФУ Илья Андреев предложил министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову создать стриминговый ресурс для трансляции различных мероприятий в прямом эфире, а также программ, созданных студентами. Такую идею он озвучил на пресс-конференция для представителей студенческих СМИ и Молодежного медиацентра Минобрнауки РФ.

«У нас сейчас есть телеканал “Наука”, но нет такого студенческого СМИ <… > Что если создать какой-то стриминговый ресурс, который бы охватил всю Россию. И каждый субъект готовил бы прямую трансляцию интересных лекций», – сказал студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Фальков ответил, что «сама идея интересная, но надо посмотреть, как ее организовать в техническом и содержательном плане».

«Сможем ли мы это все реализовать силами студентов, потому что в данном случае мы опираемся на инициативу студентов? Я понимаю, о чем идет речь. Это такая более живая информация в круглосуточном формате. Я готов подумать. Давайте ее проработаем», – отметил глава Минобрнауки России.