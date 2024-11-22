Валерий Фальков: Научные школы КФУ признаны не только в России, но и за рубежом

Казанский федеральный университет - один из лидеров отечественного образования, а его научные школы признаны не только в России, но и в других странах. Таким мнением на заседании ученого совета вуза, приуроченного к 220-летнему юбилею университета, поделился министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«Воспитанники, выпускники и преподаватели Казанского Федерального университета составляют славу российской науки и культуры образования. В разные годы здесь учились многие выдающиеся личности нашего государства. Здесь сформировались научные школы, получившие признание не только на территории России, но и в других странах. Местные учёные создавали новые лекарственные материалы, открывали новые космические объекты и делали множество других открытий. И сегодня вуз остаётся одним из лидеров отечественного образования», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что в последние годы Казанский Федеральный университет находится на подъеме. Растет количество студентов, востребованность у абитуриентов, сюда приезжают преподаватели из других стран, растет авторитет в системе высшего образования, проводятся крупные мероприятия и совершаются научные открытия.

Казанский Федеральный университет - передовой образовательный и научный центр и стратегический ресурс республики и всей страны, который готовит профессионалов высшего уровня, отметил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«220 лет - весомый возраст, который позволяет с гордостью демонстрировать накопленный научно-образовательный потенциал, широкую инновационную направленность. Сегодня в университете обучаются более 52 тыс. студентов. За свою историю вуз подготовил целую плеяду учёных, государственных и общественных деятелей, чьи имена, открытия и достижения признаны во всем мире», - поздравил КФУ с юбилеем Песошин.

На заседании совета были вручены ряд государственных наград людям, внесшим большой вклад в развитие университета, а также объявлено о создании филиала КФУ в Объединенных Арабских эмиратах.