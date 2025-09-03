news_header_top
Общество 3 сентября 2025 17:06

Валерий Фальков: Казанский научный центр РАН прошел большой и славный путь развития

Казанский научный центр РАН – один из крупнейших в стране и внес большой вклад в развитие отечественной науки. Об этом в своем поздравительном письме к юбилею центра заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Казанский научный центр Российской Академии наук прошел большой и славный путь развития. В разные годы в институтах, которые сегодня входят в состав центра, трудились великие ученые, такие как Александр Арбузов, Петр Кирпичников, Евгений Завойский, Максут Зарипов и другие. Сегодня это уникальная научная организация, которая сумела сохранить и приумножить опыт выдающихся исследователей», – отметил в письме Фальков.

Он напомнил, что в нынешнее время Казанский научный центр РАН проводит важнейшие исследования в области химии, физики, энергетики, радиоэлектроники, биологии и агропромышленного комплекса, чем вносит вклад в достижение Россией технологического лидерства.

