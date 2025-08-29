Валентина Матвиенко поздравила жителей Татарстана с Днем республики

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила телеграмму на имя Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина с поздравлениями к Дню Республики Татарстан. Она поздравила всех татарстанцев с праздником и пожелала благополучия, добра и новых свершений.

«Этот праздник объединяет всех, кто по праву гордится своей прекрасной республикой, дорожит ее великим историческим прошлым и бесценным культурным наследием, стремится обеспечить процветание малой Родины», – подчеркнула Матвиенко.

В поздравлении отмечается, что Татарстан занимает лидирующие позиции среди регионов страны по социально-экономическим показателям и демонстрирует устойчивый рост во всех сферах.

«Здесь накоплен мощный индустриальный потенциал, сформированы многоотраслевая промышленность и современный агропромышленный комплекс. Модернизируются существующие и запускаются новые высокотехнологичные производства, отвечающие требованиям "зеленой" и циркулярной экономики, что позволяет при наращивании объемов выпускаемой продукции снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Руководство республики уделяет большое внимание вопросам совершенствования механизмов взаимодействия с инвесторами, стимулирования предпринимательских инициатив, создания полностью оснащенных площадок для реализации перспективных проектов», – говорится в тексте телеграммы.

Матвиенко подчеркнула, что успехи Татарстана стали возможны благодаря усилиям старших поколений, заложивших прочный фундамент, а также тех, кто сегодня трудится в интересах республики.

«Люди – главное достояние этой многонациональной и многоконфессиональной земли, и я уверена, что они впишут еще немало ярких страниц в летопись нашего Отечества», – заключила Председатель Совета Федерации.