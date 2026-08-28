Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем Республики

Фото: официальный портал Государственного Совета РТ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Татарстана с Днем Республики. Глава верхней палаты парламента направила поздравительную телеграмму Раису РТ Рустаму Минниханову и исполняющему обязанности Председателя Госсовета Марату Ахметову, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

«Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Татарстан. На протяжении всей более чем тысячелетней истории эта поволжская земля имеет стратегическое значение для нашего государства, остается одним из центров его экономического, индустриального и инновационного развития. Столица республики город Казань является настоящей сокровищницей мировой культуры. Каждое инфраструктурное решение здесь подчинено единой цели – сделать жизнь людей максимально комфортной, следуя всем современным концепциям организации городского пространства, сохраняя при этом аутентичный облик и колоритную атмосферу города, отдавая дань уважения его великому прошлому», – говорится в телеграмме.

Матвиенко отметила, что республика традиционно принимает крупнейшие международные мероприятия.

«В 2026 году здесь с успехом прошел саммит «Россия – АСЕАН», посвященный 35-летию диалогового партнерства. По его итогам принят ряд ключевых документов, затрагивающих самые разные измерения отношений нашего государства со странами Юго-Восточной Азии», – подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Она также подчеркнула, что в Татарстане реализуются перспективные инвестиционные проекты, модернизируются промышленные мощности, запускаются новые производства.

«Уверена, что и в дальнейшем жители республики будут упорно трудиться в интересах малой родины и Отечества. Желаю достижения намеченных целей и всего самого доброго», – заключила Матвиенко.