Валентина Матвиенко поздравила Татарстан с 30-летием Государственного Совета

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Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко поздравила депутатов всех созывов, сотрудников Аппарата и жителей Татарстана с 30-летием Государственного Совета республики. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Совета РФ.

В своем поздравлении, адресованном Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину, она отметила, что за три десятилетия в регионе была создана прочная правовая база, способствующая его развитию. По словам Матвиенко, благодаря слаженной работе депутатов в республике произошли позитивные изменения, укрепился социально-экономический потенциал, а также сохранилось богатое историко-культурное наследие.

«Уверена, опираясь на накопленный опыт и лучшие традиции парламентаризма, депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и в дальнейшем будут плодотворно трудиться на благо малой Родины и всего Отечества», – подытожила Матвиенко.

Валентина Матвиенко пожелала дальнейших успехов и новых достижений.

Первая сессия Госсовета Татарстана состоялась 30 марта 1995 года. В честь юбилея 28 марта на ближайшем заседании парламента будет рассмотрен вопрос «О 30-летии Государственного Совета Республики Татарстан», с докладом по которому выступит Фарид Мухаметшин.