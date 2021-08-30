Валентина Матвиенко поздравила руководство Татарстана с Днем республики

Татарстан — это надежный оплот России в Приволжье, а также гостеприимный дом для жителей многих национальностей. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Поздравительный адрес направлен Президенту РТ Рустаму Минниханову и Председателю Государственного Совета РТ Фариду Мухаметшину.

Матвиенко подчеркнула, что жители Татарстана бережно хранят традиции и культуру республики, а Казань — «жемчужина региона» — по праву называется третьей столицей России. Это крупнейший производственный, научно-образовательный, духовный и спортивный центр страны.

«Сегодня, являясь одним из наиболее развитых во всех отношениях субъектов Российской Федерации, Татарстан уверенно движется по пути позитивных преобразований в экономике и социальной сфере, неуклонно наращивает инвестиционный и инновационный потенциал», — отметила председатель Совфеда.

Она напомнила, что в настоящее время в Татарстане реализуется множество разноплановых проектов, работают предприятия промышленности и сельскохозяйственного комплекса, развивается инженерная, туристическая и транспортная инфраструктура.

«Уверена, что органы государственной власти Республики Татарстан будут и в дальнейшем делать все возможное для повышения благосостояния людей, а ее жители — активно участвовать в решении общенациональных задач», — заключила она.